Rekorde an der Börse: Anleger haben Angst vor Dotcom-Blase 2.0

Spannungen sorgen für Verunsicherung

Potenzielle Auslöser für einen Ausverkauf am Aktienmarkt gibt es Börsianern zufolge reichlich. Erst jüngst gab es darauf einen Vorgeschmack, als der Konflikt USA/ Iran unerwartet eskalierte. Die Aktienkurse weltweit sackten daraufhin ab, weil die Gefahr eines Kriegs in der Golfregion im Raum stand. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Handelskonflikte, andere geopolitische Spannungen, der Brexit oder die US-Präsidentschaftswahl Ende 2020 bleiben aber potenzielle Stör-Faktoren. Kevin Dennean, Analyst der Vermögensverwaltung der Bank UBS, rät daher seit Monaten dazu, das Engagement in Technologiewerte zu reduzieren.

Zwar kletterten die Kurse weiter. Dennoch halte er an seiner Einschätzung fest. „Die Bewertungen waren damals schon hoch und sind jetzt noch viel höher.“ Und klar ist auch: brechen die Kurse am US-Aktienmarkt ein, sacken auch die Märkte in Europa inklusive Deutschland weg. Zu sehr sind Investoren inzwischen grenzüberschreitend unterwegs und Märkte miteinander verwoben, als dass eine Region sich von der Entwicklung in einer anderen abkoppeln könnte.

Finanzmarkt-Experte Bisserier von Advanced Research Investment blickt deswegen auch über den Tellerrand hinaus. Um sich von Kursschwankungen am Aktienmarkt unabhängiger zu machen, investiert sein Unternehmen verstärkt etwa in Fonds, die ihr Geld mit Lizenzgebühren für Medikamente machen.