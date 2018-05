Telegram sagt öffentliches ICO ab, weil es schon genug Geld hat

Wer sich gefreut hat bald ein paar Gram-Coins erwerben zu können, wird vermutlich enttäuscht werden. Der Messenger-Dienst Telegram wird sein angekündigtes, öffentliches ICO nicht starten, berichtet das Wall Street Journal.

Telegram hat zuvor in zwei Runden sein ICO nur für private, ausgewählte Investoren geöffnet. Dadurch wurden insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar lukriert, was es zum bisher größten ICO aller Zeiten macht. Bei ICOs (Initial Coin Offerings) werden Tokens bzw. Coins gegen echtes Geld ausgegeben, mit denen später gehandelt werden kann. Viele Kryptowährungen, Start-ups und auch einige Betrüger versuchen so im Zuge des Bitcoin- und Blockchain-Hypes schnell an Geld zu kommen.

Laut dem Wall Street Journal kamen die 1,7 Milliarden US-Dollar von weniger als 200 Personen, die besonders hohe Einkommen haben oder bereits Millionäre sind. Da Telegram genügend Geld habe, könne jetzt das Telegram Open Network entwickelt und aufgebaut werden, ohne, dass das ICO öffentlich gemacht wird, wie es ursprünglich geplant war. Mit dem Telegram Open Network soll ua. eine Plattform für Online-Bezahlungen aufgebaut werden. Die Investoren erhalten Grams, mit denen sie später per Telegram Messenger für Waren und Dienstleistungen bezahlen können.