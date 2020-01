Tesla bedroht Existenz alteingesessener Autohersteller, sagt Analyst

Tesla reagiert schneller

Dass es ein Unternehmen schafft, in weniger als einem Jahr fertige Autos vom Band laufen zu lassen, habe viele überrascht, erklärt der Oppenheimer-Analyst. Der Bau der Gigafactory 4 soll in den kommenden Wochen vor den Toren Berlins starten. Der Plan von Tesla sieht vor, dass dort ab 2021 Autos produziert werden.

Tesla ist in den vergangenen Wochen und Monaten an den Börsen vor allem durch seine stark steigenden Aktien aufgefallen. In Sachen Börsenbewertung ist Tesla mittlerweile deutlich mehr wert als GM und Ford zusammen.

Andere kündigen an, Tesla macht

Während zahlreiche alteingesessene Autohersteller noch immer mit Ankündigungen und Investitionsplänen von sich reden machen, war das Tesla Model 3 das weltweit meistverkaufte Elektroauto im vergangenen Jahr. Laut Rush kündigen die traditionelle Autobauer Elektrofahrzeuge an, die stark an das Design des Tesla-Erfolgswagen erinnern. Diese E-Autos würden allerdings erst in zwei bis drei Jahren zu haben sein. Das gebe Tesla einen gewaltigen Vorsprung, so der Analyst.

Der Oppenheimer-Analyst ist bereits dadurch aufgefallen, dass er das Preisziel der Tesla-Aktie auf 612 Dollar gelegt hat. Aktuell steht das Papier bei rund 520 Dollar. Hält der Anstieg der Aktie an, könnte die Vorhersage von Rush in wenigen Wochen zutreffen.