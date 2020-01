Finanzamt trollt Elon Musk auf Twitter

"Was wäre, wenn wir so etwas wie eine U-Bahn nehmen würden, aber nur für Autos, das alles zu einem unfassbaren Preis machen und sicherstellen, dass es niemals funktioniert? - Elon Musk ist ein Genie", schreibt etwa der verifizierte Twitter-Account der Pennsylvania State Treasury. In einem weiteren Tweet wurden Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Elon Musk gleichermaßen scharf kritisiert.

Auf Nachfrage bei den Account-Betreibern hieß es gegenüber Mashable, dass sich die Kritik nicht nur gegen die Person Elon Musk richtet. Es gehe generell um eine Gegenüberstellung von Investitionen in die öffentliche Infrastruktur versus ähnlicher Vorhaben von privaten Unternehmen. Außerdem wolle das Finanzamt Themen wie die Macht der Konzerne, Einkommensungleichheit und Vermögensverteilung aufzeigen.

Nicht das erste Mal

Pennsylvania State Treasury ist bereits im vergangenen August auf Twitter mit einer Breitseite gegen Elon Musk aufgefallen.