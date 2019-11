Elon Musk muss vor Gericht aussagen

Am 3. Dezember wird es vor dem Bundesgerichtshof in Los Angeles wohl ein Blitzlichtgewitter geben. An diesem Tag beginnt nämlich der Prozess gegen den Tesla-CEO, der auf eine Diffamierungsklage des britischen Höhlentauchers Vernon Unsworth zurückgeht. Musk wird vor Gericht aussagen, ließ sein Anwalt verkünden.

Die Vorgeschichte: Im Juli 2018 wurden zwölf Buben in Thailand vom plötzlich eintreten Regen überrascht und wegen des steigenden Wasserspiegels in einer Höhle eingeschlossen. Die Rettungsaktion gestaltete sich extrem schwierig. Unsworth war einer der Rettungstaucher, die schlussendlich an der Rettung der Buben beteiligt waren.

Zwischenzeitlich bot auch Elon Musk seine Hilfe an und reiste dafür offenbar auch nach Thailand. Sein Plan sah vor, die Buben mittels eines Mini-U-Bootes aus den engen Gängen zu befreien.