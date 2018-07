Elon Musk legt Streit um furzendes Einhorn bei

Tesla-Chef Elon Musk hat in einem Urheberrechtsstreit um das Bild eines furzenden Einhorns eine Einigung mit dem Künstler getroffen. Musk veröffentlichte am Wochenende im Kurzbotschaftendienst Twitter einen Screenshot der Website des Töpfers Tom Edwards, auf der dieser die Einigung verkündet hatte. Edwards erklärte darin, das Problem sei so gelöst worden, „dass sich alle gut dabei fühlen“.