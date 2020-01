Elon Musks seltsamer Tanz sorgt für Spott und Anerkennung

Elon Musk mag viele Talente haben – tanzen gehört aber nicht dazu. Während der Zeremonie in der Tesla Gigafactory in Shanghai, bei der die ersten Auslieferungen des "Made in China"-Model 3 gefeiert wurden, ahmte er auf der Bühne eine Art Pharaonentanz nach.

Selina Wang, die das Video gepostet hat, stellt die Frage in den Raum, ob Musks Tanz für seine chinesischen Mitarbeiter und die anwesenden Regierungsbeamten nicht vielleicht beleidigend sei.