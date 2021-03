Tesla hat 244 Milliarden Dollar an Wert verloren

Generell rutschte an der Wallstreet der Technologiesektor stark ins Minus. Die meisten Tech-Aktien, darunter Apple, Microsoft und Amazon, setzten ihre Talfahrt der letzten 3 Wochen fort. Apple hat allein am Montag 4 Prozent an Wert eingebüßt.

Corona-Hilfspaket sorgt für Unruhe an der Wallstreet

"Es gibt Spannungen wegen des Inflationsdrucks und das Konjunkturpaket trägt sicherlich zu diesem Druck bei, was sich in der Schwäche der Tech-Aktien und des Nasdaq zeigt", sagte Robert Pavlik, Portfolio Manager beim Finanzdienstleister Dakota Wealth in New York.

Das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden war am Samstag durch den US-Senat gebilligt worden. Am Dienstag soll das neue Konjunkturpaket vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. US-Präsident Biden könnte das Gesetz dann im Laufe der Woche unterzeichnen.

Anleger hofften, dass das riesige Konjunkturpaket die wirtschaftliche Erholung ankurbeln werde. Dadurch haben zahlreiche Branchen zugelegt. Banken legten um rund 1 Prozent zu. Fluggesellschaften kletterten etwa um 5 Prozent nach oben.