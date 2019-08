Tesla setzt die neue Konkurrenz zu

Bis noch vor einem Jahr hatte Tesla mit seinem Model S und Model X unter elektrischen Luxusautos wenig Konkurrenz. Durch mehr Angebot in dem Segment kommt der US-Elektroautobauer immer mehr unter Druck. Vor allem der Audi e-tron und der Jaguar I-Pace würden Tesla zusetzen, sagt einer der führenden Branchenanalysten gegenüber CNBC.

"Unsere Analyse legt nahe, dass die sich verschlechternde Absatzentwicklung des Modells S und X in erster Linie auf die Konkurrenz von Jaguar und Audi, insbesondere in Europa, zurückzuführen ist", heißt es von Toni Sacconaghi von der Marktanalysten von A.B. Bernstein. "In anderen Worten, während der Markt für elektrische Luxusautos nicht wächst, verliert Tesla Marktanteile."