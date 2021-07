Twitter investiert 70 Millionen Dollar in SoundCloud

70 Millionen Dollar sind eine Art Rückendeckung für SoundCloud, um dem Musik-Streaming-Dienst mehr Zeit zu verschaffen. Bisher ist es SoundCloud nicht gelungen, seine Beliebtheit in Einnahmen zu verwandeln. Erst unlängst wurde ein Abonnement-Dienst namens SoundCloud Go gestartet, bei dem Nutzer 9,99 Dollar monatlich für Premium-Services bezahlen. Noch schreibt der Dienst dadurch aber keine schwarzen Zahlen.

Das 70-Millionen-Dollar-Investment von Twitter setzt den Wert von SoundCloud bei 700 Millionen Dollar an. Das Unternehmen erhält dadurch die selbe Wertzuschreibung wie im Jahr 2014, als eine 60-Mio.-Dollar-Finanzierungsrunde abgeschlossen wurde, berichtet Recode. Wie TechCrunch schreibt, wurde die Beteiligung an SoundCloud über die Investmentsparte von Twitter, Twitter Ventures, abgewickelt. Diese hält Beteiligungen an mehreren Online-Unternehmen.