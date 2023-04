Twitter legt erstmals Teile von Quellcode offen

Twitter hat Teile seiner Software zur öffentlichen Einsicht freigegeben. Der Kurznachrichtendienst stellte den Quellcode etwa für den Empfehlungs-Algorithmus der Timeline am Freitag auf die Entwickler-Plattform Github. 2 Repositories sind an dieser und an dieser Stelle zu finden. Im Firmen-Blog beschrieb der US-Konzern den Vorgang als einen "ersten Schritt in eine neue Ära der Transparenz".

In einem weiteren Posting werden zudem die Abläufe hinter dem Empfehlungs-Mechanismus erläutert. "Das Ziel unserer Open-Source-Bemühungen ist es, Ihnen, unseren Nutzern, volle Transparenz darüber zu bieten, wie unsere Systeme funktionieren."