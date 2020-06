Umbau in Microsoft-Chefetage jetzt offiziell

Der erste Umbau in der Microsoft-Chefetage seit der Ernennung von Satya Nadella zum neuen Konzernchef ist offiziell. Der Software-Riese teilte am Montag mit, dass Marketingchefin Tami Reller und der frühere Skype-Manager Tony Bates das Unternehmen verlassen. Das hatten zuvor das Technologieblog " Recode" und die " New York Times" geschrieben. Bates war ebenfalls als interner Kandidat für die Microsoft-Spitze gehandelt worden, Nadella machte jedoch vor einigen Wochen das Rennen.

Ebenfalls wie von den beiden Medien berichtet, rückt der frühere Politiker-Berater Mark Penn auf den Posten des Chefstrategen vor. Allerdings verliere er in dieser Position die bisherige Kontrolle über das milliardenschwere Werbe-Budget von Microsoft, betonten " Recode" und die " New York Times". Neuer Marketing-Chef wird Capossela, der zuvor das Verbrauchergeschäft beaufsichtigt hatte.