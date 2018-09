Venezuela: Kryptowährung Petro wird zum Superflop

Gleichzeitig verbreitet die Regierung widersprüchliche Informationen: Maduro zufolge hat die Petro-Emission 3,3 Mrd. Dollar (2,8 Mrd. Euro) eingebracht. Die Internet-Devise werde außerdem zur Bezahlung von Importen genutzt. Kabinettsmitglied Hugbel Roa betont dagegen, dass die Technologie hinter dem Petro noch im Entwicklungsstadium sei und die Währung bisher nicht genutzt werden könne.

Maduro sorgte vor einigen Wochen für zusätzliche Verwirrung mit der Ankündigung, Löhne, Pensionen und den Wechselkurs der Landeswährung Bolivar an den Petro zu koppeln. "Es gibt keine Möglichkeit, Preise oder Wechselkurse an etwas zu binden, das nicht gehandelt wird", sagt Alejandro Machado, ein venezolanischer Computer- und Kryptowährungsexperte. Denn für den Petro lasse sich schlicht kein Preis ermitteln.

"Existiert allein in der Vorstellung der Regierung"

Venezuela hat den Wert des Petro an den Preis für venezolanisches Rohöl - derzeit etwa 66 Dollar je Barrel (159 Liter) - gekoppelt. Als Sicherheit sollen die Reserven den Regierungsangaben zufolge 5,3 Milliarden Barrel großen Ölfeldes Ayacucho nahe dem Ort Atapirire in der zentralvenezolanischen Savanne dienen. In dieser Gegend stehen aber nur einige kleinere und alternde Bohrtürme. Ungeachtet der Menge der im Feld Ayacucho vermuteten Ölreserven fehle es an der notwendigen Infrastruktur, um den Rohstoff aus der Erde zu pumpen, betont Francisco Monaldi, gebürtiger Venezolaner und Professor für Energiepolitik an der Rice University in Houston.