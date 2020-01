Warum Apple am Steckerdesaster nicht alleine Schuld ist

Die Aussagen des USB-Verantwortlichen stärkt allerdings Apples Argumentationslinie, dass ein von der EU vorgeschriebenes einheitliches Ladekabel Innovationen behindert hätte. Durch eine derartige Vorgabe hätte sich weder der Lightning-, noch der USB-C-Standard so schnell durchgesetzt, sagt Apple. Eine jetzige EU-Vorgabe lehne man auch deswegen ab, weil es eine beispiellose Menge an Elektroschrott produzieren würde, wenn Milliarden von existierenden Lightning-Kabel und -Zubehör nicht mehr funktioniere.

Apples seltsame Strategie

Einschränkend muss an dieser Stelle zumindest angemerkt werden, dass auch Apples Strategie bisweilen undurchschaubar wirkt. So stieg Apple bei den Macbooks komplett auf USB-C um, womit sich die iPhones mehrere Jahre nicht mehr ohne Adapter mit den eigenen Notebooks verbinden ließen. Auch beim iPad Pro tauchte plötzlich USB-C als Schnittstelle auf. Beim iPhone wiederum weigert sich Apple bis heute, ebenfalls auf USB-C zu setzen.

Derzeit mehren sich gar Spekulationen, dass Apple in ein oder zwei Jahren überhaupt auf einen kabelgebundenen Anschluss verzichten und sowohl die Datenübertragung als auch das Aufladen drahtlos abwickeln will. Bis dahin wird Apple - wie schon in der Vergangenheit - auf Verzögerungstaktik und Lobbying setzen.