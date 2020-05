WeAreDevelopers Live Week im Stream: KI und Corona-Apps

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste der WeAreDevelopers World Congress in Berlin verschoben werden. Daher findet auf der Entwickler-Community und - Jobplattform WeAreDevelopers von 25. bis 29. Mai eine Online-Konferenz mit mehr als 50 Vorträgen statt.

Am heutigen Dienstag geht es um 11:00 vormittags mit dem Talk "How to think about AI and the “New Normal”?" los, um 12:15 folgt dann "To what extent can mobile apps solve the COVID-19 crisis?" Das genaue Programm findet ihr hier. Mitverfolgen könnt ihr den Stream hier: