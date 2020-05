Web Summit: Heimische Start-ups wollen Qualität statt Quantität

Die Fülle an Leuten, die sich in Dublin zu der Konferenz versammelt, wertet Florian Dorfbauer, Mitbegründer von Usersnap , durchaus positiv. “Uns ging es hier nicht in erster Linie darum, Investoren zu finden. Wir haben bereits ein Seed-Investment von Speedinvest in Wien”, sagt Dorfbauer. Vielmehr sei man hier zum Netzwerken und Leute kennenlernen und die Erwartungen hätten sich jedenfalls mehr als erfüllt. “Mit so vielen Menschen kommt man in so kurzer Zeit sonst nirgendwo in Europa in Kontakt”, so der Firmengründer. “Wir sind parallel auch auf dem Pioneers Festival vertreten gewesen, denn natürlich müssen auch die österreichischen Kontakte gepflegt werden.” Aber so viele Visitenkarten hätte er dort nicht verteilen können, so Dorfbauer.

Für Usersnap, ein Kommunikationstool für Entwickler, sei das Web Summit genau der richtige Ort gewesen. “Wir richten uns ja auch an Start-ups, insofern war das auch eine Art Salesshow für uns”, sagt Dorfbauer.