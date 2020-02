Wie Cyberkriminelle Unternehmen erpressen und auf Walfang gehen

Betriebe sind blind

Ein großes Problem sei laut dem Experten, dass Unternehmen oft keine Wege hätten, Veränderungen in der eigenen IT-Infrastruktur zu messen. „Was ich nicht sehen kann, kann ich nicht messen. 9 von 10 Betriebe sehen nicht, was in ihrem System passiert. Wenn ich das nicht kann, werde ich vielleicht jahrelang kompromittiert und merke es gar nicht“, warnt der Experte. Das sei gerade in einem Land wie Österreich, in dem für Cyberkriminelle sehr viel interessantes Know-How und Wissen vorhanden sei, problematisch. „Man merkt es nicht so leicht, wenn geistiges Eigentum verloren geht.“

Unternehmen empfiehlt der Experte zudem, ihre Zyklen, in denen Updates in Computersysteme eingespielt werden, zu verkürzen. „Die Zeitspanne, in der ein Schadprogramm entwickelt wird, mit der man IT-Sicherheitslücken ausnutzen kann, hat sich auf wenige Tage verkürzt“, warnt der Experte.

Daher seien regelmäßige Updates auch für Firmen essentiell. Dies ist gerade bei großen Unternehmen jedoch oft ein Problem, weil die Updates erst getestet werden müssen, damit damit nicht unabsichtlich das ganze Firmennetzwerk lahmgelegt wird. „Aber auch hier gibt es Abhilfen. Man kann etwa eine Firewall aktivieren, oder mit Whitelists arbeiten.“

ÖVP-Fall untersucht

Kravitz war als „Hacker-Jäger“ bekannt geworden, nachdem er den Cyberangriff bei der ÖVP untersucht hatte. Auf dieses Thema kommt der Experte jedoch äußerst ungern zu sprechen. Der Fall liege noch immer bei der Staatsanwaltschaft, sagt Kravitz. Und: „Ja, es ist ein großes Problem, dass das so lange dauert.“ Insgesamt sei nicht nur bei österreichischen Unternehmen ein besserer Schutz angesagt, sondern auch beim Staat gebe es „Raum für Verbesserungen.“