Wie die EU Krypto-Assets in den Griff kriegen möchte

Dombrovskis betont bezüglich ICOs, dass er hier das größte Risiko im Konsumentenschutz sieht. Deshalb seien Privatanleger bereits mehrfach gewarnt worden, dass es sich bei dieser Anlageform um eine riskante Form der Spekulation handelt, bei der man im Extremfall sein gesamtes Erspartes verlieren kann: Denn immerhin sind viele dieser Kryptowährungen nicht an einen realen Wert gekoppelt. Im Frühjahr hat die EU zu diesem Thema daher einen Round Table veranstaltet und Nachforschungen in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse gegen Ede des Jahres präsentiert werden sollen. Darauf aufbauend will die Kommission Klarheit darüber gewinnen, wie ICOs zu regulieren sind. „Das Problem dabei ist, dass der Begriff sehr breit gefasst ist“, sagt Dombrovskis zur futurezone: „Nicht alle ICOs sind gleich oder arbeiten auf der gleichen rechtlichen Basis.“

Neben dem Konsumentenschutz gibt es laut Dombrovskis noch andere Risiken zu beachten, etwa die Gefahr der Geldwäsche. Denn zwar seien Krypto-Assets per se kein Geld – aber es ist möglich, Geld in Krypto-Assets und wieder zurück zu wechseln. Außerdem sieht der Fintech Action Plan vor, dass Fintechs stärker vom digitalen Binnenmarkt profitieren können, denn zum Beispiel sind Crowdfunding-Regelungen in der EU noch ein regelrechter Fleckenteppich an unterschiedlichen Gesetzen. Außerdem soll die Sicherheit des Finanzsektors gegenüber Cyberattacken gestärkt werden.

In der Zwischenzeit wurde von der FMA der Fintech Contact Point eingerichtet – laut FMA-Vorstandsdirektor Helmut Ettl ein „One-Stop-Shop“, bei dem Fintech-Startups sich von Experten der FMA beraten lassen können. „Anfangs ging es ihnen darum, wie sie ihr Geschäftsmodell adaptieren können, damit sie nicht unseren Regeln unterliegen“, sagt Ettl: Nun sei aber vielen klar geworden, dass sie Rechtssicherheit brauchen, um gegenüber den Kunden Vertrauen aufbauen zu können.