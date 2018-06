Wien Energie veranstaltet größtes Blockchain-Treffen im Energiesektor

Blockchain für Energiesektor

"Wir wollen als Wien Energie bei dieser neuen Technologie ganz vorne dabei sein und testen in den Einsatzfeldern Handel, Elektromobilität, Photovoltaik, und Stadtentwicklung wie Blockchain in zukünftige Geschäftsmodelle klug integriert werden kann", so Michael Strebl, Wien Energie-Geschäftsführer: "Vergangenen Herbst haben wir als Wien Energie den ersten realen Gashandel über Enerchain abgeschlossen. Das war ein Meilenstein für die gesamte Branche. Nun gilt es ein reguläres Blockchain-Handelssystem zu etablieren."

Ziel ist es, die Blockchain-basierte Enerchain als dezentrale Handelsplattform für Energieanbieter zu etablieren. Der Vorteil dabei sei, dass die Plattform unabhängig von Börsen oder anderen Mittelsmännern agieren kann. "Sämtliche Transaktionen könnten künftig, unter anderem mithilfe von Smart Contracts, abgewickelt werden", heißt es von Wien Energie.