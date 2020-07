„Wollen gar nicht zurück zur Normalität“

Während die ökonomischen Implikationen der Corona-Krise auf Unternehmen gegenwärtig eingehend diskutiert werden, wird der arbeitspsychologische Impact hingegen noch sehr selten aufgegriffen. Aus diesem Grund veranstaltete Interxion Österreich unter dem Motto „Arbeitspsychologischer Impact des Lockdowns – Wenn das zweite Zelt fehlt“ eine virtuelle Talkrunde.

Das sogenannte „zweite Zelt“ steht seit den 1990er-Jahren für die psychologische Versorgung von Menschen, die in Krisensituationen, bei Katastrophen oder nach Anschlägen von psychischen Belastungen betroffen sind. Seither gilt diese „Zwei-Zelt-Strategie“ in der Katastrophenhilfe als empfohlen: ein Zelt, um die körperlich Verwundeten zu versorgen, und ein zweites, um unmittelbare Schockzustände zu behandeln. Letzteres scheint in der anhaltenden Corona-Krise noch auf sich warten zu lassen, während ArbeitnehmerInnen „an der Front“ ihre Folgen bereits deutlich spüren.

Unter der Moderation von Interxion Sales-Managerin Karin Stopa diskutierten

Petra Oswald-Ulreich, HR-Managerin, Interxion Österreich

Verena Thiem, Coach für Veränderungsmanagement, Akademie für Veränderung

Günther Fischer, Director IT, TTTech

Pradeep Kumar, Head of IT, Greentube

über die Auswirkungen auf heimische Betriebe und ihre MitarbeiterInnen.