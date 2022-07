AirTag Anhänger: eine geniale Erfindung für den Alltag

Mit den AirTag Anhängern wie von Huellendirekt gibt es ein nützliches Gadget für die geniale Erfindung aus dem Hause Apple. Der Erfolgskonzern, der zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehört und allein 2021 237 Millionen iPhones weltweit verkaufte, hat mit diesem Gadget eine Innovation auf den Markt gebracht, die den Alltag erleichtert. Warum? Weil der im April 2021 veröffentlichte Kundenliebling endlich die nervige Suche nach wichtigen Gegenständen oder Haustieren beendet.

Ein kleiner Token mit smarter Technik

Bei dem Apple AirTag handelt es sich um einen kleinen Token, der nur einen Durchmesser von rund 3 cm aufweist. Er besteht aus einer Kunststofffront und einem Edelstahlrücken. Seine Dicke beläuft sich auf weniger als einen Zentimeter. Mit rund 12 g ist es ein wahres Leichtgewicht. Nutzen lässt sich dieses Gadget auf unterschiedliche Weise. So lässt es sich am Rucksack, am Schlüsselbund oder auch am Haustier befestigen. Das AirTag ist mit dem Smartphone verbunden. Über eine Wo ist?-App lässt sich der Token suchen, wodurch der Nutzer Haustier und wichtige Gegenstände schneller findet. Das ist nicht nur praktisch für Schusselige, sondern auch für alle, die sich den Alltag erleichtern möchten.

Funktionsweise des AirTags

In dem Apple AirTag verbergen sich unterschiedliche drahtlose Technologien. Sie ermöglichen einen Verbindungsaufbau zu Tablet, Smartphone oder MacBook via NFC, Bluetooth oder U1 Chip mit Ultra Wide Band. So intelligent wie die Technik auch ist, die Anwendung ist kinderleicht. Nach Einsetzen oder Aktivierung der Batterie ist der Token betriebsbereit. Mithilfe der Apple ID wird eine Verknüpfung zum mobilen Apple-Endgerät aufgebaut. Verschiedene Funktionen lassen sich auswählen, auf die der AirTag einen Zugriff besitzen soll. Nach der Einrichtung des Tools wird er sofort in der Such-App Wo ist? angezeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein Update des Geräts auf Version 14.5 von iOS oder iPadOS erforderlich. Selbstverständlich ist es möglich, mehrere AirTags für unterschiedliche Dinge oder Gegenstände zu verwenden. In der App lässt sich auf einen Blick sehen, wo welcher Token ist.

Die Vorteile der AirTags auf einen Blick

Wer glaubt, AirTags wären „nur“ reguläre GPS-Tracker, der täuscht sich. Sie beweisen die Innovationskraft von Apple. So sind die AirTags besonders klein und unauffällig. Ob über AirTag-Anhänger am Schlüsselbund oder AirTag-Halsbänder für Tiere, AirTags erlauben eine weitreichende Ortung von Haustieren sowie verlorenen Gegenständen. Selbstverständlich trumpfen sie mit einer hohen Datensicherheit dank Anonymisierung und Verschlüsselung auf. Ein widerrechtliches Tracking ist nicht möglich. Beachtenswert ist ferner, dass die AirTags wasserfest sind. Auch das kann sich als besonders hilfreich erweisen.

Ein lohnenswertes Gadget für jeden

Die AirTags sind ein lohnenswertes Gadget für den Alltag. Jung und Alt profitieren von ihnen gleichermaßen. Die Anwendung ist kinderleicht und übersichtlich. Mithilfe des Trackers findet sich Verlorenes schneller. Das reduziert den Alltagsfrust. Sehr gern kommt der AirTag zudem bei Haustieren zum Einsatz. Katzen und Hunden lässt sich beispielsweise ein Halsband mit integriertem AirTag anlegen. So weiß der Halter auf einen Klick, wo der pelzige Liebling steckt.