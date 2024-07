Corporate Design und die Möglichkeiten im digitalen Zeitalter

Das ist jedoch die Vorgehensweise jedes Unternehmens. Es gilt daher, sich mit einer modernen Marketingstrategie von der Masse abzuheben und einen besonderen Erkennungswert zu schaffen. Eine Aufgabe, die viele Unternehmen unterschätzen. Mit einem Partner, der sich in Sachen Corporate auskennt, ist es jedoch einfach möglich, modern und souverän aufzutreten.

Was ist Corporate Design?

Bei Corporate Design handelt es sich um die visuelle und einzigartige Gestaltung eines Unternehmens. Damit sind in erster Linie Elemente gemeint, mit denen Kunden eine Marke verbinden. Das sind für einige Kunden das Logo, für andere hingegen Farben, Embleme oder auch Melodien, die für das Unternehmen typisch sind. Dabei ist Corporate Design keine neue Erfindung, sondern wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt, als die Konsumgesellschaft kontinuierlich zunahm.

Mit der Massenproduktion stieg auch der Wunsch der Kunden, sich mehr Güter und Luxus zu gönnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkte sich das Bedürfnis grundsätzlich. Unterschiedliche Unternehmen erkannten, dass eine gewisse Präsenz nötig ist, um Kunden für eine Marke zu interessieren oder sie an diese zu binden. In den 60er und 70er Jahren begannen viele Firmen eine spezielle Designstrategie zu entwickeln. Sie formten Logos und gestalteten Produkte sowie Verpackungen, die eng mit dem Unternehmen verknüpft waren. Kunden entdeckten somit im Handel direkt die Produkte der Wunschmarke und konnten somit gezielt darauf zugreifen.

Im Laufe der Zeit hat sich das Corporate Design natürlich verändert. Neben Bildern, Farben und schriftlichen Stilmitteln sind Werbe-Jingles im Radio, Plakate in der Stadt oder Anzeigen auf Social-Media-Kanälen sehr interessant geworden. Dank der zahlreichen Melodien, Logos, Farben und Typographien weiß die Zielgruppe allerdings genau, um welche Marke es geht. Dabei ist die Wirkung der Werbematerialien nicht zu unterschätzen.

Im Zeitalter der Digitalisierung spielt Corporate Design sogar eine noch stärkere Rolle. Es ist notwendig, die Markendarstellung auf verschiedenen Plattformen konstant hochwertig zu gestalten und das visuelle Erscheinungsbild für den Nutzer so positiv wie möglich auszulegen. Unternehmen, die sich nicht die Zeit für eine solche Strategie nehmen können oder nicht wissen, welche essentiellen Punkte zu beachten sind, wenden sich an eine spezielle Corporate Design Agentur. Die Mitarbeiter arbeiten nach intensiven Gesprächen eine Strategie aus, die das Unternehmen deutlich hervorhebt, einen Wiedererkennungswert schafft und somit den Erfolg ausbaut.

Warum spielt Corporate Design in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle?

Da die Zahl der Unternehmen auf dem hiesigen Markt beinahe täglich steigt, müssen Unternehmen stetig daran arbeiten, von Kunden gesehen zu werden. Gleichzeitig wünscht sich die Kundschaft Produkte oder Dienstleistungen, die zeitgemäß und somit modern sind. Mit professionellem Corporate Design ist es möglich, die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu verstärken. Dabei ist es ebenso nötig, Vertrauen zum Kunden aufzubauen, höhere Preise zu rechtfertigen und Sicherheit zu bieten. Das alles ist mit Corporate Design möglich, wenn es professionell und feinfühlig aufgebaut wird.

Mit subtilen, aber wirkungsvollen Mitteln arbeiten

Die moderne Zeit ist für viele Unternehmen mit Hürden und Hindernissen verbunden. Das Leben wird nicht nur fortschrittlicher und ist mit viel mehr Technik verbunden. Kunden nehmen täglich viele verschiedene Marken wahr, wissen aber manchmal kaum, für welches sie sich entscheiden sollen. Es gibt also Berührungspunkte, die sensibel angegangen werden müssen. Es ist demnach für ein Unternehmen wichtig, modern, aber auch vertrauenswürdig in Erscheinung zu treten. Die meisten Kunden möchten heutzutage nicht viel Zeit und Mühe in Kauf nehmen, um sich für eine Marke oder ein Angebot zu entscheiden. Ein Unternehmen, das es schafft, sich mit subtilen Stilmitteln bei Kunden durchzusetzen und in Erinnerung zu bleiben, kann durchaus erfolgreicher agieren.

Das Augenmerk vermehrt auf digitale Hilfsmittel legen

In Zukunft wird die Digitalisierung einen noch höheren Stellenwert einnehmen. Dabei ist es an den Unternehmen, den Wandel zu erkennen und von Druckerzeugnissen zu digitalen Werbemitteln zu wechseln. Das Internet mit seinen nahezu unendlichen Möglichkeiten wie Webseiten und Social-Media-Plattformen bietet nur einen Teil der Optionen, die Marken ausschöpfen können. Hinzu kommen Sprachassistenten, künstliche Intelligenzen und Chatboots, die die Markenwahrnehmung der Kundschaft ebenso beeinflussen. Unternehmen sollten demnach mit der Zeit gehen und das Corporate Design durchdacht ausbauen, um es für zahlreiche Kunden zu verwenden und diese auf unterschiedlichen Kanälen zu erreichen.

Flexibilität nutzen und jede Möglichkeit ausschöpfen

Das Besondere an Corporate Design ist, dass es unbeschreiblich viele Wege für Unternehmen gibt, um sich selbst geschickt in Szene zu setzen. Designer wissen das und versuchen, eine Marke mit sämtlichen Vorzügen herauszuarbeiten. Das bedeutet für ein Unternehmen wiederum, sich nicht zwingend an starre Konzepte zu klammern. Auch wenn die Marke für den Kunden mit Traditionen verbunden ist, besteht die Möglichkeit, das traditionelle Label mit modernen Zügen zu versehen. Je offener ein Unternehmen ist, desto mehr Ideen lassen sich umsetzen, um die Zielgruppe zu vergrößern und den Erfolg auszubauen.

Das Branding bei Bedarf überarbeiten, ohne die Basis zu verändern

Eine Marke kann ständig an ihrem Design und Aussehen arbeiten, ohne traditionelle Aspekte zu verändern. Wichtig ist, das Erscheinungsbild nicht markant zu verändern, damit Kunden ihre Lieblingsmarke gezielt wiederfinden. Das ganzheitliche Markenerlebnis bleibt demzufolge charakteristisch erhalten. Doch kleine Feinheiten, die unterbewusst mehr Modernität ausstrahlen, bleiben auch dem Kunden nicht verborgen. Eine Corporate Design Agentur nimmt sich der Aufgabe an, das Label, Farben, Typographien oder Melodien zu modernisieren oder zu verbessern und dennoch die Tradition zu beherzigen.

Tipp: Viele Verbraucher verbinden mit Audiologos, Farben, Formen oder Schriftarten den Stil einer Marke. Mit der Zeit kann jedoch jede Marke eine kleine Auffrischung gebrauchen. Das Unternehmen muss sich nicht sorgen. Der Charakter und die Geschichte, die die Marke zu erzählen hat, bleibt stets erhalten. Dennoch gelingt es, mit gezielten Handgriffen der Marke unversehens einen modernen Schliff zu verpassen und somit mehr Präsenz auf dem Markt zu erzeugen.

Deshalb ist Corporate Design nicht zu unterschätzen

Ein gutes Corporate Design steigert den Wert einer Marke. Allein auf visueller Grundlage können Kunden ein Unternehmen von vielen anderen unterscheiden. Ist das Corporate Design gut aufgebaut, hilft es dem Unternehmen, sich auf dem Markt deutlich zu positionieren sowie zu etablieren und Botschaften zu senden. Gleichzeitig kann es die eigene Bekanntschaft steigern und den Umsatz positiver ausbauen. Langfristig betrachtet, kann ein professionell entwickeltes Corporate Design sogar dauerhaft und mit vielen Zweigen der Markenkommunikation verbunden werden. Somit stellt sich das Unternehmen modern dar, spart Geld ein und kann seinen Erfolg praktisch ausbauen.