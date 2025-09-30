Der neue Opel Movano ist Ihr zuverlässiger Buddy im Business-Alltag

01.10.2025

Entdecken Sie den neuen Kastenwagen mit Cargo Box und Doppelkabine mit bis zu sieben Sitzplätzen. Erfahren Sie außerdem, wie Sie von den Opel Business Weeks profitieren können.

Ob Handwerksbetrieb, Logistikunternehmen oder Service-Dienstleister:innen – wer im Geschäftsalltag viel bewegen muss, braucht mehr als nur ein Fahrzeug. Man braucht einen Partner, der Platz für das Material und Team bietet und dabei zuverlässig jeden Auftrag möglich macht. Genau hier kommt der neue Opel Movano ins Spiel: Die zwei neuen Varianten des Kastenwagens heben dank Cargo Box und optionaler Doppelkabine nicht nur Transport, sondern auch Flexibilität auf ein neues Level. Damit wird das Fahrzeug zum echten Buddy für Unternehmen – ideal auf die täglichen Business-Herausforderungen abgestimmt. Und während der Opel Business Weeks (nur noch bis zum 11.10.2025) wartet ein besonderes Angebot, das Sie nicht verpassen sollten. Welcher neue Opel Movano ist Ihr idealer Buddy auf der Straße?

Opel Movano mit Cargo Box: Effizient beladen und transportieren Der Opel Movano mit der neuen Cargo Box (Leichtbaukoffer von Gruau) bietet in der Länge L4 ein großzügiges Ladevolumen von 21,5 Kubikmetern und ist serienmäßig mit einer Ladebordwand (Traglast: 750 Kilogramm) ausgestattet. Besonders praktisch: Eine zusätzliche Schwenktür auf der rechten Seite erweitert die Funktionalität. Als Motorisierungen stehen die BlueHDi Dieselmotoren mit wahlweise 140 PS/6-Gang-Schaltgetriebe, 180 PS/6-Gang-Schalktgetriebe oder 180 PS/8-Gang-Automatikgetriebe zur Verfügung. Zur Ausstattung zählen außerdem ein rutschhemmender Holzboden, Verzurrschienen und eine LED-Deckenbeleuchtung. Auch die Nutzlast kann sich sehen lassen: Der Movano mit konventionellem Antrieb (3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht) bietet eine maximale Zuladung von 810 Kilogramm. Die Kosten für den Opel Movano Cargo Box belaufen sich auf 56.140 Euro netto (NoVA = Null Prozent).

Mit den neuen Varianten „Cargo Box“ und „siebensitziger Doppelkabine“ bringt der Opel Morano Flexibilität, Effizienz und Komfort in einem Fahrzeug mit. © Opel

Opel Movano Kastenwagen Doppelkabine: Für das gesamte Team v ielseitig anpassbar Die optionale Doppelkabine macht den Opel Movano zum idealen Teamtransporter für bis zu sieben Personen (inklusive Fahrer:in). Die Sitzbank mit vier zusätzlichen, vollwertigen Sitzplätzen inklusive Sicherheitsgurten und Kopfstützen wird hinter den Vordersitzen installiert. Die Sitzbank ist für Fahrzeuge in der Länge L3 und L4 verfügbar und je nach Fahrzeuglänge bleibt dennoch ein Ladevolumen von bis zu 12,5 Kubikmetern erhalten. Besonderer Pluspunkt: Ein Getränkehalter für alle Plätze und ein integrierter Stauraum unter der Sitzbank sorgen für zusätzlichen Komfort und eine thermogeformte Trennwand mit Fenster trennt Fahrgast- und Laderaum. Als Verbrenner-Motorisierungen stehen die BlueHDi Dieselmotoren mit wahlweise 140 PS/6-Gang-Schaltgetriebe, 180 PS/6-Gang-Schaltgetriebe oder 180 PS/8-Gang-Automatikgetriebe zur Verfügung. Ab 45.740 Euro netto (NoVA = Null Prozent) ist der Opel Movano Kastenwagen Doppelkabine bestellbar.

Think green Toggle Infobox Der Opel Movano Kastenwagen mit Doppelkabine ist auch als Elektrofahrzeug mit 110 kWh Batterie und 200 kw/270 PS Elektromotor verfügbar. Dies ermöglicht eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern.

Mehr Platz und Flexibilität im Alltag Der Opel Movano zeigt sich als echter Allrounder für Ihr Business: Ob Platz für das gesamte Team, schwere Lasten oder eine clevere Kombination aus beidem – dank vielseitiger Varianten bietet er für jedes Bedürfnis die passende Lösung. Mit hoher Nutzlast, ökonomischen BlueHDi Dieselmotoren oder wahlweise einem Elektromotor überzeugt er in Sachen Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Zukunftsorientierte Aufbauvarianten wie die Cargo Box oder die Doppelkabine ab Werk garantieren Qualität und Sicherheit – ganz ohne nachträglich nachrüsten zu müssen. Dass Opel mit diesem Angebot den Puls der Zeit für Gewerbekund:innen trifft, zeigt auch das Wachstum der Marke: Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete Opel ein Wachstum von +51 Prozent im Gesamtmarkt und gehört damit zu den dynamischsten Marken am heimischen Markt.

Nutzen Sie die Opel Business Weeks Wenn Sie darüber nachdenken, Ihren Fuhrpark zu erweitern und sich ein belastbares, zuverlässiges Fahrzeug mit mehr Platz für Ihr Team anschaffen zu wollen, dann sind die Opel Business Weeks Ihre Gelegenheit: Noch bis zum 11. Oktober 2025 gibt’s bei Finanzierung das perfekte Winter-Upgrade gratis zu jedem Fahrzeug dazu*: Für PKW-Modelle: Hochwertige Winterkompletträder mit eleganten Leichtmetallfelgen – für Stil und Sicherheit in der kalten Jahreszeit.

Für Nutzfahrzeuge: Robuste Winterkompletträder mit widerstandsfähigen Stahlfelgen – ideal für anspruchsvolle Einsätze bei Schnee und Eis. On top gibt es 4 Jahre Garantie.

Good to know Toggle Infobox * Gültig bei abgeschlossenem Kaufvertrag zwischen 11.09.2025 bis 11.10.2025 bei Finanzierung über die Stellantis Bank. Inkludiert vier Winterkompletträder exklusive Montage und Bolzen. Gültig für Gewerbekunden mit Fuhrparkgröße zwischen 0 – 30 Fahrzeugen. Keine Barablöse möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Vereinbaren Sie eine Probefahrt bei Ihrem Opel-Partner und sichern Sie sich Ihr Angebot während der Opel Business Weeks!

Opel Business Weeks: Profitieren Sie jetzt von attraktiven Finanzierungsangeboten und sichern Sie sich Winterkompletträder gratis dazu. © Opel