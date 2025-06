Strom statt Diesel: Warum viele Logistikunternehmen jetzt auf Elektro setzen

Die Logistikbranche steht unter Strom – im besten Sinne. Immer mehr Unternehmen verabschieden sich vom Diesel und steigen auf Elektrofahrzeuge um. Der Grund: Wer heute auf Strom setzt, ist morgen im Vorteil. Denn E-Transporter sind längst nicht mehr nur ein grünes Aushängeschild – sie sind wirtschaftlich, effizient und oft die einzige Option, um auch künftig in Innenstädten liefern zu dürfen.

Klimaziele und Gesetzeslage: Der Druck wächst

Ein wichtiger Treiber dieses Wandels ist die gesetzliche Entwicklung. Ab dem Jahr 2035 dürfen in der EU keine neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden, wie unter anderem beim Bundeskanzleramt nachzulesen ist. Wer heute noch auf Diesel setzt, muss sich also in naher Zukunft auf tiefgreifende Veränderungen einstellen. Unternehmen, die frühzeitig umsteigen, profitieren von Förderungen, Steuererleichterungen und einem Imagegewinn bei Kund:innen, die zunehmend Wert auf nachhaltige Lieferketten legen.

Umweltzonen und Innenstadtlogistik: E-Transporter haben freien Zugang

Besonders in städtischen Räumen zeigen sich die Vorteile der Elektromobilität: Immer mehr Städte in Europa führen Umweltzonen ein, in denen ältere Dieseltransporter nicht mehr fahren dürfen. Elektrofahrzeuge sind davon ausgenommen – ein klarer Pluspunkt für alle, die täglich in Innenstädten unterwegs sind. Zusätzlich profitieren sie von weniger Lärm- und Schadstoffbelastung, was vor allem in Wohngebieten und bei nächtlichen Lieferungen ein echter Vorteil ist.