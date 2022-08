Wird der Fokus auf die Gewichtsabnahme gelegt, geht es in erster Linie um die Ernährung. Dabei wird die Bedeutung der Flüssigkeitszufuhr bei der Gewichtsabnahme oft unterschätzt.

Im Rahmen einer gesunden Gewichtsabnahme ist Flüssigkeit also wichtig. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die Auswirkung von Durst auf den Bedarf nach Essen. Der Körper sendet bei Hunger und Durst Signale aus, die oft schwer zu unterscheiden sind. Viele Menschen haben Durst, können das Gefühl aber nicht zuordnen und geben dem Körper mit Nahrungsmitteln Energie.

Wer ausreichend trinkt, wird auch ein deutlich vermindertes Hungergefühl empfinden und so den Erfolg seiner Gewichtsabnahme schneller erreichen. Wer durch die Unterstützung mit Eiweißshakes abnehmen möchte, nimmt auch dadurch bereits einen Teil an Flüssigkeit zu sich.

Weniger Kalorien aufnehmen durch Wasser

Für die Gewichtsabnahme ist es wichtig, in ein Kaloriendefizit zu gelangen. Einer der wichtigsten Schritte ist es daher, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie viele Kalorien über Getränke aufgenommen werden. Das beginnt bereits bei der Milch im Kaffee und reicht bis hin zum Kalorienanteil in Limonaden. Auch in diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, sich mit der Bedeutung von Wasser für die Gewichtsabnahme zu beschäftigen.

Oft ist das kühle Glas Leitungswasser die beste Wahl. Es enthält keine Kalorien, steht direkt zur Verfügung und löscht den Durst.

Häufig wird, um nicht auf den Geschmack verzichten zu müssen, auf Diätgetränke zurückgegriffen. Diese enthalten ebenfalls keine Kalorien. Allerdings wurde eine Studie durch das American Journal of Clinical Nutrition durchgeführt. Diese Studie besagt, dass eine stärkere Gewichtsreduktion bei den Probanden eingetreten ist, die auf Wasser statt auf Diätgetränke zurückgegriffen haben.

Den Bedarf des Körpers an Flüssigkeit mit Diätgetränken zu decken, ist also weniger zu empfehlen. Wer nicht gerne pures Wasser trinkt, kann diesem mit ein paar Scheiben frischer Bio-Zitrone eine besondere Note verleihen.