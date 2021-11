Die neue HUAWEI Watch GT 3 Serie: Smart. Watch.

Präzises 24/7 Gesundheitsmanagement, GPS- & Fitness-Tracking, stylishes Design und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit: Die neue HUAWEI Watch GT 3 Serie bietet alle Vorteile eines smarten Alltagsbegleiters.

Immer dabei und wahre Allrounder im Alltag: moderne Smartwatches gelten als weit mehr als nur ein stylishes Accessoire mit ein paar praktischen Features. Die neue HUAWEI Watch GT 3 Serie hebt den Alleskönner am Handgelenk nun nochmals auf ein neues Level und beweist durch technische Innovationen, dass eine elegante Watch zugleich Fitnesstrainer, Gesundheitsmanager, smarter Assistent und eine nahtlose Ergänzung zum Smartphone sein kann. Denn die HUAWEI Watch GT 3 Serie vereint das Beste aus Technologie und Design: mit einer ultralangen Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei der HUAWEI Watch GT 3 46 mm und bis zu 7 Tagen bei der HUAWEI Watch GT 3 42 mm ist sie auch in stressigen und herausfordernden Wochen stets einsatzbereit. Features wie die Messung der Herzfrequenz und über 100 Trainingsmodi sorgen dafür, dass das eigene Workout-Programm kontinuierlich verbessert wird und Nutzer:innen stets über ihre sportliche Entwicklung informiert sind. Präzises 24/7 Gesundheitsmanagement, wie die ganztägige Messung der Blutsauerstoffsättigung, gibt Aufschluss über wichtige Vitalfunktionen und die Sauerstoffversorgung des Körpers. Aber auch optisch schafft die HUAWEI Watch GT 3 Serie neue Möglichkeiten für fashionaffine Träger:innen durch zwei ikonische Designs – der klassischen 46 mm Variante und der zierlichen und minimalistisch eleganten 42 mm Variante.

Die neue HUAWEI Watch GT 3 Serie ist ab sofort ab einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 249 im österreichischen Handel in verschiedenen Designvarianten erhältlich. Im Aktionszeitraum bis zum 24. Dezember gibt es die HUAWEI FreeBuds 4i Kopfhörer im Wert von EUR 99 bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.*

© HUAWEI

Die HUAWEI Watch GT 3: Technologie am Puls der Zeit Elegantes Design, passend für jedes Business-Meeting und jeden Termin, kombiniert mit neuesten technologischen Innovationen von HUAWEI: Die HUAWEI Watch GT 3 Serie vereint all das, was während eines vielseitigen Alltags gefragt ist. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei der HUAWEI Watch GT 3 46 mm Variante müssen sich Nutzer:innen keine Sorgen mehr um einen leeren Akku machen. Ganz egal, ob noch ein spontanes Abend-Meeting oder eine kurzfristige Workout-Session in den Kalender kommt, die smarte Watch ist immer zur Stelle. Auch wenn gerade kein Ladekabel bei niedrigem Akkustand vorhanden ist, die Reverse-Charging-Funktion des eigenen Smartphones lädt die Watch ganz einfach und kabellos auch unterwegs auf. Die neue TruSeen 5.0+ Funktion verbessert zudem die Genauigkeit der Herzfrequenz-und Blutsauerstoffsättigungsmessung und bietet Nutzer:innen eine noch genauere geografische GPS-Standortbestimmung. Jederzeit erreichbar – die HUAWEI Watch GT 3 Serie kann ganz einfach via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. So können Nutzer:innen direkt mit der Smartwatch telefonieren, Anrufe annehmen oder auch ablehnen und die Uhr als direkte Ergänzung zum eigenen Smartphone nutzen. Auch Nachrichten, Erinnerungen, Termine und Notifications zeigt der smarte Alltagsbegleiter an – somit kann das eigene Smartphone ruhig im anderen Raum bleiben. Durch die Vielzahl an Apps aus der HUAWEI AppGallery, die direkt auf der HUAWEI Watch GT 3 Serie verfügbar sind, steht Nutzer:innen eine ganze Welt voller digitaler Möglichkeiten offen – von Musikdiensten bis hin zu Navigationsanwendungen. Damit man auch gewiss nicht in unerwartete Situationen gerät, informiert die smarte Uhr die Nutzer:innen neben Sonnenauf- und untergangszeiten auch über die Gezeiten. Und sollten sich drastische Änderungen der Wetterbedingungen ankündigen, informiert die Smartwatch mit dem HUAWEI Assistant TODAY direkt in Echtzeit für noch besseren Schutz auf allen Abenteuern.

© HUAWEI

Auch das Design zeigt spannende Neuerungen. Die HUAWEI Watch GT 3 Serie erinnert an traditionelle Uhren, beinhaltet aber einen modernen Twist. So verfügt die neue Smartwatch beispielsweise über einen ultraklaren AMOLED-Bildschirm, ein neues Oberflächendesign und die schachbrettartige Smart-Grid-Anzeige, die eine intuitivere Interaktion mit der Uhr ermöglicht. Die neuen Smartwatches agieren dank Bluetooth reibungslos im Zusammenspiel mit Smartphones verschiedener Betriebssysteme und anderer Hersteller, bieten jedoch im Zusammenspiel mit einem HUAWEI Smartphone, wie zum Beispiel dem aktuellen Modell HUAWEI nova 9, zusätzliche und exklusive Funktionen. So lässt sich auf der HUAWEI Watch GT 3 und einem HUAWEI Smartphone mit EMUI 12 nicht nur der Fotoauslöser betätigen, Nutzer:innen sehen sogar das Kamerabild des Smartphones direkt auf der Smartwatch am Handgelenk. Die HUAWEI Watch GT 3 Serie, das HUAWEI nova 9 und das neue HUAWEI MateBook 14s bilden aufgrund des geräteübergreifenden Zusammenspiels, die ideale Kombination für einen aktiven und produktiven Alltag.

HUAWEI Watch GT 3: Eine innovative drehbare Krone Zum ersten Mal in der Geschichte der HUAWEI Watch GT Serie besitzt die Smartwatch eine drehbare Krone und haptisches Feedback. Das bringt den Nutzer:innen ein völlig neues, immersives Erlebnis. Von der Interaktion mit dem Launcher, beim Scrollen durch das Menü oder bei der Einstellung von verschiedenen Modi – all das wird von der intelligenten Software unterstützt. Die Smartwatch kann selbst mit nassen Händen bedient werden, was völlig neue Möglichkeiten für Schwimmtrainings bietet. Die Rückmeldung erfolgt in Form von leichten Vibrationen und verbessert so die Interaktion zwischen Nutzer:innen und Watch. Zusätzlich ist die Uhr mit der Norm 5 ATM bis zu 50 Meter wasserdicht.

© HUAWEI

HUAWEI Watch GT 3: Der Gesundheitsmanager am Handgelenk Egal bei welchem Modell, die HUAWEI Watch GT 3 ist immer mit der neuesten Technologie von HUAWEI ausgestattet und bietet Nutzer:innen vielfältige Einblicke in ihre Gesundheit und ihren aktiven Lebensstil mit dem Ziel, einen ausgeglicheneren Alltag zu schaffen. So unter anderem die neue TruSeen™ 5.0+ Herzfrequenzüberwachungstechnologie für eine genauere Gesundheitsüberwachung. Sie ermöglicht es, die Herzfrequenz und den SpO2-Wert mit noch größerer Genauigkeit sowohl während des Trainings als auch den ganzen Tag und die ganze Nacht über zu verfolgen. Die Uhr überwacht auch die Atmung und das Stresslevel, um den Nutzer:innen zu helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und zu verbessern. Darüber hinaus liefert die moderne HUAWEI TruSleep™ 2.0 Schlafüberwachungstechnologie umfangreiche Daten und zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung der Schlafqualität.

© HUAWEI

Um Gesundheits- und Fitnessziele nicht aus den Augen zu verlieren, können mit der aktualisierten HUAWEI Health App personalisierte Gesundheitserinnerungen eingerichtet werden. Ob tägliche Achtsamkeit, Erinnerung an frühes Einschlafen oder Trainingsdauer – die HUAWEI Watch GT 3 behält sogar bei einem sehr hektischen Lebensstil den Überblick. Ob die HUAWEI Watch GT 3 Serie dabei mit einem Smartphone gekoppelt oder unabhängig verwendet wird, bleibt ganz den Nutzer:innen überlassen. Ob Android oder iOS ist dabei ganz egal, die Smartwatches von HUAWEI können problemlos mit jedem Smartphone synchronisiert werden und bieten somit allen Nutzer:innen eine passende Symbiose durch ihre liebsten technischen Alltagsbegleiter. 3, 2, 1: Ziel erreicht – am schnellsten Weg zum (Fitness)-Ziel Zu einem gesunden Lebensstil gehört auch sportliche Betätigung. Die HUAWEI Watch GT 3 bietet dafür mehr als 100 Trainingsmodi. Sie umfassen verschiedenste Sportarten, unter anderem Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wandern und Skifahren, und bieten Nutzer:innen die Möglichkeit, jene Form der körperlichen Betätigung zu finden, die am besten zu ihnen passt. Darüber hinaus bietet sie individuelle Trainingspläne, die auf die körperliche Verfassung und die Trainingsgewohnheiten der Nutzer:innen abgestimmt sind. Es können individuelle Trainingsziele festgelegt werden und die Ergebnisse in Echtzeit auf der Uhr oder in der HUAWEI Health App verfolgt werden. Denn bei einem hektischen Lebensstil kann es schwer sein, gesunde Gewohnheiten beizubehalten. Besonders Läufer:innen profitieren von der intelligenten Technologie der neuesten Smartwatch-Serie: durch eine Analyse der persönlichen Laufdaten kann die HUAWEI Watch GT 3 einen professionellen Laufplan erstellen und ihn auch während des Trainings anpassen. So leicht war es noch nie, den inneren Schweinehund zu überwinden und das gewünschte Level an Fitness zu erreichen. Und auch wenn man mal vom Weg abkommt, sorgt die HUAWEI Watch GT 3 Serie für Schutz. Die präzise GPS-Navigation informiert bei Bedarf ganz einfach über Sprachansage zu empfohlenen Routen und der voraussichtlichen Ankunftszeit.

© HUAWEI

HUAWEI Watch GT 3: Ein kristallklares Display Sowohl die HUAWEI Watch GT 3 46 mm, als auch die HUAWEI Watch GT 3 42 mm bieten den Nutzer:innen ein leichteres und dünneres Tragegefühl. Denn das Zifferblatt der Smartwatch wurde sowohl in der Auflösung als auch in der Größe verbessert. Beide Versionen bieten jetzt eine größere Bildschirmfläche. Das ultraklare und gewölbte AMOLED-Display sorgt für eine ausgezeichnete Sichtbarkeit der Applikationen. Das Display hat eine Auflösung von bis zu 466 x 466 Pixeln und kann so Inhalte ohne Körnigkeit und mit jedem kleinsten Detail darstellen. Durch seine Größe kann das Display auch unterschiedliche Informationen gleichzeitig anzeigen, sodass Nutzer:innen nicht mehr ständig von Bildschirm zu Bildschirm wischen müssen, um mehr Inhalte zu sehen.

© HUAWEI

HUAWEI Watch GT 3: Personalisiertes Design für jeden Stil Beim Betrachten der HUAWEI Watch GT 3 46 mm fällt als erstes die auffällige Ähnlichkeit mit traditionellen, eleganten Uhren auf. Dennoch verzichtet sie nicht auf fortschrittliche Sport- und Gesundheitsüberwachungsfunktionen. Mit einem Gewicht von nur 42,6 g (ohne Armband) und einer Gesamtdicke von 11 mm ist die Uhr trotz des großen 326 ppi-Displays ein Leichtgewicht. Das Design der HUAWEI Watch GT 3 42 mm ergänzt die Huawei Smartwatch Familie um eine neue, zierliche Variante. Ihr zartes und weiches Design ist die perfekte Wahl für schmale Handgelenke. Sie ist nicht nur kleiner, sondern mit nur 35g auch leichter und 0,8 mm dünner, wodurch ein noch dezenteres Tragegefühl entsteht. Das Zifferblatt ist zwar kleiner, aber dank der Display-Pixeldichte von 352 ppi werden die Inhalte bis ins kleinste Detail und in lebendigen Farben dargestellt. Genau wie ihr 46 mm-Pendant ähnelt die HUAWEI Watch GT 3 42 mm klassischen Uhren. Die Linien und Formen des Uhrengehäuses sind glatt und elegant und folgen dem aktuellen Modetrend des hochwertigen und schlichten Designs.

© HUAWEI

Beide Designvarianten haben eine umfangreiche Auswahl an Personalisierungsmöglichkeiten. Nutzer:innen können aus einer Vielzahl von leicht austauschbaren Armbändern wählen und den Stil an ihr Outfit oder ihre Pläne für den Tag anpassen – vom klassischen Lederarmband über das robuste und elegant-glänzende Metalldesign bis hin zum Fluorelastomer Armband für sportlich Aktive. Für ein noch individuelleres Erlebnis stehen mehr als 10.000 Zifferblattdesigns in verschiedenen Stilen zum Download direkt über die HUAWEI Watch zur Verfügung. Der neue HUAWEI Flagship Store Wien in der Kärntner Straße 27 Im neuen HUAWEI Flagship Store Wien in der Kärntnerstraße 27 stehen alle aktuellen HUAWEI Produkte zum Ausprobieren und Erleben bereit, sobald der Handel seine Türen wieder öffnet. Der HUAWEI Flagship Store Wien bietet ein neues Zuhause für HUAWEI Technologieinnovationen wie Smartphones, Wearables, Audio-Produkte, Tablets, Laptops, Monitore und Smart Home-Devices, mitten in der Wiener Innenstadt. Mit fünf Etagen, von denen drei exklusiv für Kund:innen zur Verfügung stehen, bietet der HUAWEI Flagship Store Wien mit rund 600 Quadratmetern genug Raum für ein interaktives Erlebnis mit Arealen für Beratung, Verkauf, Experience, Education und Service. Von Montag bis Freitag können Technologiefans nun die vielfältigen Innovationen von HUAWEI zwischen 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr erleben; samstags öffnet der HUAWEI Flagship Store Wien von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr seine Tore für Kund:innen.

© HUAWEI