Gibt es einen Unterschied zwischen Online-Casino und Krypto-Währungen?

Online-Casinos erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei den Menschen. Krypto-Währungen gestalten den Bezahlprozess dabei besonders einfach. Das birgt viele Risiken. Wie Sie sich davor schützen können, lesen Sie hier.

Online-Casinos bergen verschiedene Risiken, darunter die Gefahr der Spielsucht, betrügerischer Praktiken und finanzieller Privatkonkurs. Ein zentrales Problem ist die Verfügbarkeit rund um die Uhr auf Handy, Tablet und Laptop, welche zu einem zwanghaften Suchtverhalten führen kann. Zudem besteht das Risiko von Betrug durch unseriöse Anbieter, unfaire Spiele und mangelnde Datenschutzmaßnahmen, was Identitätsdiebstahl begünstigen kann. Technische Probleme und unzureichende Altersverifikation können zusätzliche Unsicherheiten schaffen. Spieler sollten daher auf keinen unlizenzierten Plattformen aktiv werden. „Sollten Sie jedoch Opfer eines Betrugs werden, wenden Sie sich an unser Team von https://meinprozess.com/, um Hilfe bei einer möglichen Rückforderung der Spielverluste zu erhalten“, bestätigt Geschäftsführer, Ing. Ronald Mechtler, BA, MBA.

Wie schützt man sich vor Online-Casino Werbung? Um sich effektiv vor illegaler Online-Casino Werbung zu schützen, stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. Es können Werbefilter in Internetbrowsern genutzt werden, um unerwünschte Anzeigen zu blockieren. Die Anwendung von Opt-out-Funktionen für personalisierte Werbung ist eine effektive Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Glücksspielwerbung zu reduzieren. Sollte man Selbstsperren in Online-Casinos in Betracht ziehen, sind diese sehr ratsam. Es können E-Mail-Filter eingerichtet und Kindersicherungseinstellungen aktiviert werden, um die Exposition gegenüber Glücksspielwerbung zum Schutz Ihrer Kinder zu minimieren. Darüber hinaus ist die eigene Aufklärung über die Risiken des Glücksspiels, die Meldung von unerwünschter Werbung und gegebenenfalls die Suche nach professioneller Hilfe ein wichtiger Schritt zu einem verantwortungsbewussten Verhalten zum Glücksspiel.

Sind Kryptowährungen im Online-Casino neu? Nein! Diese Gefahren birgt das Spiel mit Krypto: Wir stellen fest, dass es zwischen Krypto-Währungen und Casinos Synergien gibt, die erschreckende Risiken mit sich tragen. Darunter hohe Volatilität (ein ständiges Auf und Ab der Gewinne/Verluste), nicht ausreichende staatliche Regulierungen, keine Präventionsmaßnahmen und die damit verbundene Betrugsgefahren. Angriffsmöglichkeiten auf Krypto-Börsen und die eigenen Wallets führen zu Diebstahl von den eigenen Kryptowährungen, während rechtliche Unsicherheiten und fehlende Rückverfolgbarkeit weitere Herausforderungen darstellen. Technologische Risiken, Verlust von Private Keys, Marktmanipulation (z.B. Rug-Pulls), begrenzte Verbraucherfreundlichkeit und die Gefahr durch technologischen Wandel sind ebenfalls bedeutende Faktoren für Sicherheitslücken. Investoren sollten sich bewusst sein, dass der Markt für Kryptowährungen dynamisch und mit Risiken verbunden ist. Sie sollten ihre Entscheidungen entsprechend abwägen.

Wie kann man sich am besten vor Krypto-Betrug schützen? Um sich vor Kryptowährung-Betrug zu schützen, sollten Sie sich gründlich über Kryptowährungen informieren und nur sichere Wallets verwenden, vorzugsweise Hardware-Wallets. Wählen Sie etablierte und regulierte Krypto-Börsen, aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und seien Sie skeptisch gegenüber ungewöhnlich hohen Renditeversprechen. Vermeiden Sie Phishing-Versuche, indem Sie verdächtige E-Mails und Websites kritisch prüfen, und setzen Sie kleine Testbeträge ein, bevor Sie größere Investitionen tätigen. Selbstverantwortung ist wichtig, investieren Sie nur Geld, das Sie bereit sind zu verlieren, und treffen Sie fundierte Entscheidungen. Es handelt sich bei den meisten Kryptowährungen (weit über > 8.000 an der Zahl) um Betrugsprojekte, welche einem Online-Casino gleichen.

GambleFi – Gamble Finance – ein neuer Trend für die Finanzierung von „Affiliate Online Casinos“ Unter GambleFi macht sich ein neuer Trend am Krypto-Markt breit. Das Investieren (ICO – Intial Coin Offering) in einen Krypto-Coin über die Community und den Spekulanten am Markt, ermöglicht illegalen Casinos in fernen Inselstaaten die Finanzierung Ihrer neuen Plattformen ohne Eigenkapital.

Das Konzept ermöglicht den Geldgebern (Käufer des Casino-Coins) im ersten Schritt auf einen Coin und den Erfolg des Online-Casinos zu spekulieren. Der Erfolg (Umsatz) ist abhängig von der Höhe des Verlusts der registrierten Spieler. Je mehr Geld dem Casino zur Verfügung gestellt wird, desto höhere Zinsen (Staking-Rewards) erhält man, um dem Casino Liquidität zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt i. d. R. über Einzahlungen in Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple und vielen anderen Währungen, welche dem Casino-Betreiber zur Verfügung gestellt werden. Festgehalten wird auf einer einschlägigen Website, dass Ihr Handeln von keiner Lizenz gedeckt ist: „The *****. Casino token presale and staking is not an activity covered by our gaming license and is offered by *****. Casino independently.“

Fallen nun Steuern im Online-Casino an, wenn Sie in der Praxis mit Krypto-Währungen bezahlen? Der Krypto-Handel in Österreich unterliegt verschiedenen steuerlichen Herausforderungen und Gefahren. Gewinne aus dem aktiven Handel unterliegen der Kapitalertragssteuer seit dem Erlass der „Ökosozialen Steuerreform“, welche am 01. März 2022, welche rückwirkend gesetzlich zu Trage gekommen ist. Wenn Sie nun jedoch Ihre Krypto-Assets im Online-Casino als Zahlungsmittel einsetzen, kann sich möglicherweise eine Steuerschuld in Österreich für den Spieler ergeben (Transaktionen von Krypto-Handelsgewinnen vom persönlichen Wallet, auf das Wallet des Online-Casinos). Eine professionelle Beratung durch einen Steuerexperten ist ratsam, um die aktuelle Gesetzgebung zu verstehen und steuerliche Risiken zu minimieren.

Use-Case – Bezahlen mit Krypto-Währungen im Online-Casino Um in einem Krypto-Casino mit einer Wallet zu bezahlen, beginnen Sie, indem Sie eine geeignete Krypto-Wallet auswählen, sei es eine Software-Wallet, eine Hardware-Wallet oder einen Account/Online-Wallet auf einer Handelsbörse besitzen. Anschließend erstellen Sie ein Konto (falls erforderlich, oder verbinden sich lediglich mit dem Ihrem Wallet ohne einer Personenidentifikation inkl Altersprüfung) im Krypto-Casino und wählen die gewünschte Krypto-Währung aus, bevor Sie zum Einzahlungsbereich navigieren. Dort geben Sie die Wallet-Adresse des Casinos an, überweisen den gewünschten Betrag von Ihrer Wallet und bestätigen die Transaktion. Nachdem die Blockchain-Transaktion bestätigt wurde, können Sie Ihr Guthaben im Casino überprüfen. Beachten Sie dabei die spezifischen Anweisungen des Casinos, mögliche Mindesteinzahlungen und etwaige Gebühren für Transaktionen mit Krypto-Währungen fallen für gewöhnlich zusätzlich an.

Fazit „In zwei Klicks zum Verlust“, laut Ronald Mechtler wurden weitere Hürden (Spielerschutz, Altersprüfung, Identitätsprüfung, u.v.m.) überwunden und schaffen neue Möglichkeiten für betrügerische Online-Casinos, ihr Angebot an ein noch breiteres Publikum (Kinder, Jugendliche, technikaffine Erwachsene) anonym und ohne Kontrolle durch Justiz zu erweitern, um Erbschaften und hart verdientes Geld zu verspielen. Steuerlich begeben Sie sich ebenso in einer Zwickmühle. Sie verlieren nicht nur Ihre Handelsgewinne im Casino, sondern schulden möglicherweise zeitgleich dem Staat Steuern im jeweiligen Kalenderjahr. Krypto-Gewinne, die womöglich durch hochspekulativen Handel mit Krypto-Währungen zuvor erlangt wurden, können eine Steuerlast in Österreich oder Deutschland nach einer Überweisung in ein Online-Casino auslösen. Besprechen Sie diesen Sachverhalt mit dem Steuerberater Ihres Vertrauens! Für die Rückforderung Ihrer Online Casino Verluste, wenden Sie sich gern an: https://meinprozess.com/

