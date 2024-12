Glas richtig recyceln: So macht ihr die Welt ein Stück grüner

20.12.2024

Hier erfahrt ihr, wie ihr aktiv dazu beitragen könnt, dass aus alten Glasverpackungen neue entstehen.

Jeden Tag fällt in Österreich eine Menge Altglas an - mal mehr, mal weniger. Besonders rund um die Feiertage sammeln sich viele Sektflaschen und Delikatessengläschen an. Aber auch im Alltag sind es häufig Öl- oder Essigflaschen, Marmelade- oder Pestogläser oder auch mal das Parfum-Fläschchen, das leer wird. Was tun damit? Ab in den Glascontainer! Aber was genau gehört da eigentlich rein und was nicht? Und muss man die Sachen vorher auswaschen? Wir klären euch auf! So entsorgt ihr Altglas richtig: Nur Glasverpackungen! Flaschen, Marmeladengläser, Parfumflakons, Medizinfläschchen - das alles gehört zum Altglas.

Flaschen, Marmeladengläser, Parfumflakons, Medizinfläschchen - das alles gehört zum Altglas. Auslöffeln oder austrinken! Das reicht, ihr müsst das Glas nicht extra auswaschen. (Ausnahme: Honiggläser sollten ausgespült werden, um Bienen zu schützen!)

Das reicht, ihr müsst das Glas nicht extra auswaschen. (Ausnahme: Honiggläser sollten ausgespült werden, um Bienen zu schützen!) Deckel und Verschlüsse runter , Etiketten dürfen am Glas bleiben.

, Etiketten dürfen am Glas bleiben. Klares Glas gehört zum Weißglas , gefärbte Glasverpackungen zum Buntglas .

gehört zum , zum . Nicht unnötig zerschlagen !

! Entsorgt euren Glasmüll idealerweise an Werktagen und tagsüber - für eine gute Nachbarschaft!

© Bild: Austria Glas Recycling/Fotograf: Daniel Willinger Farblose Marmeladengläser gibt man zum Weißglas © Bild: Austria Glas Recycling/Fotograf: Daniel Willinger Gefärbte Ölflaschen aus Glas gibt man zum Buntglas © Bild: Austria Glas Recycling/Fotograf: Daniel Willinger Gefärbte Weinflaschen gibt man zum Buntglas

Pfandflaschen und andere Glasobjekte Pfandflaschen gebt ihr zum Handel zurück. Dinge, wie Trinkgläser, Vasen oder Fensterscheiben gehören nicht ins Altglas, sondern zum Restmüll oder Recyclinghof. Warum das wichtig ist Jede leere Glasflasche, jedes Marmeladeglas oder Parfumflacon, das wir richtig entsorgen, ist ein Rohstoff für neue Glasverpackungen. Und das hilft der Umwelt! DI Eva Koller, Geschäftsführerin von Austria Glas Recycling erklärt: „Seit 45 Jahren sammeln wir in Österreich Altglas, das in Glaswerken als sogenannter Sekundärrohstoff zu neuen Glasverpackungen verarbeitet wird - und das spart große Mengen an Rohstoffen, die man sonst aus der Natur entnehmen müsste." Pro Jahr sparen wir so ca. 300.000 Tonnen Sand und andere Materialien. Außerdem braucht Glas beim Schmelzen weniger Energie und verursacht weniger Emissionen - ein echter Gewinn für den Planeten! Glas ist ein Recycling-Profi Es kann immer wieder recycelt werden, ohne an Qualität zu verlieren. Weißglas wird für neue, klare Lebensmittelgläser genutzt, buntes Glas für farbige Flaschen. „Leider landet immer noch viel Glas im Restmüll. Das ist schade, denn damit gehen die Glasverpackungen fürs Recycling verloren. Also achtet darauf, wirklich jede Glasverpackung ins Altglas zu werfen, das ist ein großer Beitrag zum Umweltschutz", so Dr. Harald Hauke, Geschäftsführer von Austria Glas Recycling.

DI Eva Koller und Dr. Harald Hauke managen Glasrecycling in Österreich © Austria Glas Recycling/Fotograf: Daniel Willinger

Das System funktioniert In Österreich hergestellte Glasverpackungen bestehen bereits zu ⅔ aus Altglas. Seit Beginn der österreichweiten Altglassammlung im Jahr 1977 wurden über 25 Milliarden Glasverpackungen recycelt. Das sind unglaubliche 8 Millionen Tonnen Altglas, die eingeschmolzen und wieder zu neuen Glasverpackungen geformt wurden.

Wenn ihr Glas richtig entsorgt, tragt ihr also aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei und so wird Glasentsorgung zu einer wenig zeitaufwendigen, aber wichtigen Aufgabe für den Umweltschutz! Ladet euch die App glasartig runter und bleibt auch unterwegs immer up to date! (verfügbar für Android & iOS)