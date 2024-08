Innovationen im Terrassenbau: Futurezone stellt Garten-Lebers beliebteste Lösungen vor

Im Laufe der vergangenen Jahre hat der Terrassenbau eine beeindruckende Entwicklung verzeichnen dürfen. Immer mehr Konsumenten hegen hohe Ansprüche an ihre Terrasse. Sei es vom Aspekt der Funktionalität, sei es aus ästhetischen Gründen; Der Terrassenbau musste sich innovativ entwickeln, um den neuen Standards und Ansprüchen zu genügen.

In einem exklusiven Gastartikel beleuchtet Futurezone die aktuellen Trends und eingesetzten Techniken im Terrassenbau, die Garten-Leber – einer der federführenden Experten in den Bereichen Terrassenbau und Landschaftsgärtnerei – Tag für Tag umsetzt. Dabei werden Maßstäbe gesetzt, die traditionelle Handwerkskunst mit modernen Technologien miteinander vereinen. Dies zum Ziel, atemberaubende Terrassen zu schaffen, die überdies den Werterhalt einer jeden Immobilie steigern.

Was ist die Philosophie speziell im Terrassenbau?

Die Philosophie des Unternehmens steht im Zeichen der Qualität und der Innovation. Deshalb werden nur auserwählte, hochqualitative Materialien bei präziser und sorgsamer Verarbeitung eingesetzt. Das Unternehmen steht zu 100 Prozent im Zeichen der Qualität und der Innovation. Deshalb verwendet Garten-Leber nur ausgewählte und hochqualitative Materialien. Dabei gibt es vier primäre Lösungen:

Natursteinplatten

Betonplatten

Feinsteinzeugplatten

Holzterrassen

Alle eingesetzten Steine sind robust und langlebig

Die Naturmaterialien sehen nicht nur emotionalisierend schön aus, sondern erfüllen auch einen wichtigen Zweck: Sie sind robust und langlebig. Parameter wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen ganz im Zeichen der Firmenphilosophie von Garten-Leber. Die eingesetzten Natursteine und sämtliche andere Materialien stammen aus zuverlässig nachhaltiger Quelle. Deshalb ist der Verbau aller eingesetzten Naturprodukte mit einem guten Gewissen behaftet. Wer auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit setzt, ist mit regionalen Natursteinen und Holz perfekt beraten.

Wie sieht es mit innovativen Techniken und Materialien aus?

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zeigt sich auch bei den eingesetzten Verarbeitungstechniken der Naturmaterialien. Speziell im Landschafts- und Gartenbau, in die der Terrassenbau fällt, zeigen sich naturbelassene Materialien von ihrer schönsten Seite. Futurezone unterstreicht, wie Garten-Leber auf Rohstoffe wie Holz und Stein zurückgreift. Die Verarbeitung ist ebenso traditionell, wie die Werte des Unternehmens. Von Werkstoffen wie WPC, was „Wood Plastic Composite“ bedeutet, rät der Gartenbauexperte eher ab. „Wood Plastic Composite“ bedeutet, dass Kunststoff und Holz miteinander kombiniert werden, was umwelttechnisch betrachtet, nicht optimal ist.

Wie wichtig sind Individualität und Design?

Garten-Leber weiß, dass der moderne Konsument großen Wert auf ein ansprechendes „High-End-Design“ legt und die entworfenen Gartenelemente wie Wasserläufe und Terrassen individuell sein sollten. Auf diese Weise gehört es zum Alltagsgeschäft, der geschätzten Kundschaft maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den Geschmack des Kunden ganzheitlich entsprechen. So entsteht eine perfekte Harmonie zwischen Wünschen, Vorstellungen und den umgesetzten Terrassen. Alles beginnt bei einer informativen Vorab-Besichtigung nebst fachkompetenter Beratung.

Stehen alle Parameter für die Wunschterrasse, geht das Projekt in die Planung über und wird akkurat in die Tat umgesetzt. Dank der engmaschigen Zusammenarbeit zwischen dem Designerteam, bestehend aus der Geschäftsführung und den Gartenbaufachmännern können einzigartige, individuelle und wertsteigernde Projekte erschaffen werden, die Ihresgleichen suchen. Nicht verwunderlich ist, dass Terrassen aus dem Hause Garten-Leber die Eigenschaft haben, sich par excellence ins Landschaftsbild einzufügen.

Projekte, die Garten-Leber einen Hauch von Prestige verschafft haben

Eines der zahlreichen nennenswerten Highlights des Experten auf dem Gebiet des Terrassenbaus stellt die großzügig angelegte Dachterrasse mitten in der City. Die Dachterrasse besticht durch natürliche Keramikplatten und einer integrierten Grünlandschaft. Ein Stückchen Paradies über den Dächern einer pulsierenden Stadt.