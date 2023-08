Mittlerweile gibt es viele Accessoires, Kleidungsstücke und Gegenstände, die vintage sein können. Sie alle haben jedoch eines gemeinsam: Sie wagen einen kreativen Blick in die Vergangenheit. Aber was bedeutet Vintage eigentlich genau? Und warum ist es sinnvoll, diese Art von Stil gegebenenfalls auch in den eigenen Kleiderschrank zu investieren? Die folgenden Abschnitte beleuchten den Trend rund um vergangene Tage ein wenig genauer.

Die Bedeutung des Wortes hat sich im Laufe der Zeit jedoch stark verändert. Wer heute das Wort „vintage“ hört, denkt weniger an Weine als an eine Stilrichtung im Bereich der Mode. Die positiven Assoziationen sind jedoch geblieben.

In der englischen Sprache wurde das Wort „vintage“ häufig dazu genutzt, um die Wertigkeit eines (meist) alten Weines zu beschreiben. Wenn ein Wein „vintage“ war bzw. ist, hatte er bereits lange Zeit, um in seinem Fass zu „reifen“. Diese Weine eignen sich super dazu, um zu besonderen Anlässen serviert zu werden.

Was gilt als vintage?

Was heute als Vintage-Accessoires im klassischen Sinne gilt, wurde etwa ab 1930 und bis in die 1970er Jahre produziert. Mittlerweile gibt es jedoch auch viele Hersteller, die bewusst Artikel ins Leben rufen, die „nur“ alt aussehen, aber neu gefertigt wurden. So gibt es viele charmante Vintage-Uhren, die zwar an vergangene Tage erinnern, sich aber super mit modernen Kleidungsstücken, zum Beispiel mit einem Anzug, kombinieren lassen.

Der Vorteil: Eine entsprechende Qualität vorausgesetzt, muss sich der Vintage-Fan bei den neu produzierten Accessoires meist keine Sorgen über deren Haltbarkeit machen. Je nachdem, für welche Art von Vintage sich die betreffenden Personen interessieren, bietet es sich an, auf anderen Plattformen Ausschau zu halten. So gibt es viele Online-Shops, die sich auf den Vertrieb von neuen, aber alt-aussehenden Accessoires fokussiert haben. Wer tatsächlich etwas Altes kaufen möchte, sollte auf Flohmärkten Ausschau halten.

Vintage: Ein genauerer Blick auf die Details

Auch, wenn sich Vintage-Accessoires und Vintage-Kleidungsstücke teilweise deutlich voneinander unterscheiden, verbindet sie immer auch ein gewisser Wiedererkennungswert. Je nachdem, auf welches Jahrzehnt sie sich beziehen, stehen jedoch andere Charakteristika im Fokus.

Wer zum Beispiel Lust auf besonders bunte und ausgefallene Artikel hat, sollte sich vor allem bei den Vintage-Accessoires umschauen, die sich auf die 1970er Jahre fokussiert haben.

Davor ging vieles noch ein wenig gediegener, zum Beispiel mit Beige-Note, zu. Diejenigen, die sich vorgenommen haben, ihre Wohnung im Vintage-Stil einzurichten, sollten sich jedoch ausschließlich auf diesen Stil fokussieren und keine anderen Einflüsse hinzumischen. Der Vintage-Stil versteht sich nicht allzu gut mit mediterranen oder skandinavischen Details, sodass das Endergebnis ansonsten nicht harmonisch wirken würde.

Und auch DIY-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Wer möchte, kann sich zum Beispiel vergleichsweise leicht sein eigenes Vintage-Regal bauen und so einen noch individuelleren Einrichtungsfokus setzen.

Passen Vintage und Moderne zusammen? Oh ja!

Frei nach dem Motto „Irgendwann kommt alles wieder!“ spricht nichts dagegen, Vintage und modernen Chic miteinander zu kombinieren. Was im Einrichtungsbereich teilweise schwerfällt, stellt mit Hinblick auf Kleidung und Accessoires weitaus seltener ein Problem dar.

Sicherlich ist es auch die Tatsache, dass viele Accessoires der vergangenen Tage derart elegant waren, dass es schade wäre, sie in Vergessenheit geraten zu lassen. Dieser Meinung sind offenbar auch viele Designer. Auf den Laufstegen dieser Welt tragen viele Models Kleidung, die auch in den 1960er und 1970er Jahren auf keinen Fall negativ aufgefallen wäre.

Und genau das machen sich heutzutage viele Menschen zunutze. Selbstverständlich ist es vom persönlichen Geschmack abhängig, inwieweit der Stil im eigenen Outfit betont werden soll. Fest steht, dass es diese Hommage an die Vergangenheit definitiv verdient hat, einen Platz im Kleiderschrank zu ergattern. Diejenigen, die Lust darauf haben, eine interessante Reise in die Vergangenheit zu wagen, können eben nicht nur viele spannende Museen besuchen, sondern auch jeden Tag selbst dafür sorgen, dass der Chic vergangener Tage nicht verloren geht.