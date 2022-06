Was müssen Anleger über Investments in Kryptowährungen wissen?

Kryptowährungen sind heute in aller Munde. Dies liegt zum großen Teil an der Preissteigerung des Bitcoins in den vergangenen Jahren sowie den damit verbunden Erfolgsgeschichten.

Privatanleger aus aller Welt konnten durch ein Krypto-Investment hohe Renditen erzielen, wovon in den Medien regelmäßig zu hören war. Heute gibt es mehr als 10.000 verschiedene Kryptowährungen, die gekauft, gehandelt und zum Bezahlen genutzt werden können. In diesem Artikel soll es daher um die Basics gehen, die Anleger über Kryptowährungen kennen sollten

Ein weiterer Faktor, der neue Coins wie Pilze aus dem Boden schießen ließ, ist der märchenhafte Wertanstieg des Bitcoins in 2017. Damals kletterte der Preis für einen Bitcoin über 20.000 USD. Zahlreiche Entwickler haben sich anschließend an die Arbeit gemacht, um ihre ganz eigene digitale Währung zu entwickeln, in der Hoffnung, von diesem Hype zu profitieren. Einige Kryptowährungen, die während dieser Zeit gegründet wurden, sind jedoch nie profitabel geworden, weshalb es sie heute nicht mehr gibt.

Wo gibt es Kryptowährungen zu kaufen?

Wie andere Währungen auch, gibt es Kryptowährungen an sogenannten Wechselstuben zu kaufen. Diese werden auch Broker genannt. Hier sowie an Krypto-Börsen lassen sich harte Euros und Dollars in digitale Bitcoins und Co. tauschen. Ein Anbieter ist beispielsweise https://anycoindirect.eu/de/. Aufbewahrt werden die erworbenen Währungen anschließend in einem digitalen Geldbeutel, genannt »Wallet«. Über dieses können anschließend Waren und Dienstleistungen bezahlt oder aktiv Handel betrieben werden.

Weitere Arten in Krypto zu investieren

Interessierte Anleger, die nicht direkt Kryptowährungen kaufen wollen, können natürlich auch auf anderen Wegen an den Kursen partizipieren. Eine Möglichkeit sind Krypto-Aktien in einem ETF. Außerdem stehen noch sogenannte ICOs (Initial Coin Offerings) zur Verfügung. Hierbei wird in die Entwicklung und Etablierung einer neuen Kryptowährung investiert. Die Anleger erhalten nach der Markeinführung das geleistete Investment inklusive Zinsen zurück.

Das Krypto-Mining

Immer mehr Privatpersonen, die an die digitalen Währungen glauben, jedoch kein eigens Kapital besitzen, um diese zu kaufen, beginnen mit dem Krypto-Mining. Dabei stellen die Personen ihre Rechner und Grafikkarten bzw. deren Rechenleistung einem Krypto-Netzwerk zur Verfügung, um neue Währungen zu schürfen (minen). Die dadurch gewonnen Coins lassen sich anschließend gewinnbringend an einer Krypto-Börse verkaufen. Diese Arte der Krypto-Spekulation ist jedoch nur rentabel, wenn die Stromkosten möglichst gering sind. Schließlich benötigt die Technik für die komplizierten Rechenaufgaben enorm viel Energie, welche selbstverständlich bezahlt werden muss.