Wie Betrüger die Coronakrise für Phishing nutzen – und wie Sie sich schützen können

Jetzt den Webshop schützen

Unser Kaufverhalten verlagert sich nun noch stärker vom Geschäft auf Online-Käufe. Viele Initiativen machen auf Webshops lokaler Hersteller aufmerksam, was diese auf eine Vielzahl an Bestellungen hoffen lässt. Aber ist Ihre E-Commerce-Anwendung auch sicher? Wie Sie Ihre Web Apps schnell skalieren und kritische Infrastruktur schützen, erfahren Sie am 22. April 2020 in einem Webinar mit Matthias Starke.