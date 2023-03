Wie kann man Dateien wiederherstellen, die durch ein Windows-Update verloren gegangen sind?

In diesem Beitrag werden wir die Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Dateien, die nach der Installation der Windows-Updates verloren gegangen sind, besprechen.

Dateien und Dokumente wurden in einen anderen Ordner verschoben

Mehrere Windows-Benutzer haben in verschiedenen Foren berichtet, dass sie nach der Installation der Updates wichtige Dateien und Dokumente verloren haben. Es gibt viele Gründe, die zu fehlenden Dateien nach einem Windows-Update führen können. Schauen wir uns einige mögliche Gründe an:

Methoden zur Wiederherstellung von durch Windows-Updates verlorenen Dateien

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre verlorenen Dateien nach dem Windows-Update wiederherstellen können.

Methode 1: Führen Sie eine systemweite Suche durch

Es besteht die Möglichkeit, dass die Dateien nach der Installation von Windows-Updates an einen anderen Ort als den ursprünglichen Speicherort verschoben wurden. Sie können eine systemweite Suche durchführen, um die fehlenden Dateien zu finden. Wenn Sie die Dateien nicht finden können, folgen Sie den nächsten Methoden.

Methode 2: Überprüfen Sie den Papierkorb

Es kann vorkommen, dass die Dateien versehentlich gelöscht wurden. In diesem Fall können Sie im Papierkorb nach den gelöschten Dateien suchen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie den Papierkorb.

Suchen Sie nach den gewünschten Dateien.

Wenn Sie sie gefunden haben, klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an.

Klicken Sie auf Wiederherstellen.

Die gelöschten Dateien werden an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt.

Methode 3: Mit primärem Windows-Profil anmelden

Es kann vorkommen, dass Sie sich mit einem temporären Windows-Profil angemeldet haben. In einem solchen Fall können Sie Ihre Dateien und andere Daten möglicherweise nicht sehen. Starten Sie also Ihr System neu und melden Sie sich wieder mit Ihrem primären oder ursprünglichen Profil an. Überprüfen Sie nun, ob Sie Ihre fehlenden oder verlorenen Dateien wiederfinden können.