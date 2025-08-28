Wie ZeCarb CO₂ aus der Luft holt und fürs Klima nutzbar macht

Klimakrise? Kein Zukunftsszenario mehr, sondern harte Realität. Damit wir das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen bis 2050 erreichen, müssen die weltweiten CO₂-Emissionen drastisch sinken – und zwar jetzt. Klar ist: Allein mit Solar, Wind & Co. werden wir es nicht schaffen. In vielen Industrien wie Stahl, Zement oder Chemie fallen einfach Restemissionen an. Genau hier kommt eine Technologie ins Spiel, die immer mehr Aufmerksamkeit bekommt: Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).

Warum CCUS unverzichtbar ist

Selbst wenn wir unsere Energieversorgung komplett umbauen, bleiben CO₂-Quellen, die sich nicht einfach ausschalten lassen. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) müssen bis 2050 jährlich rund 1,2 Gigatonnen CO₂ abgeschieden werden, um klimaneutral zu werden. Der Weltklimarat (IPCC) und die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) rechnen sogar damit, dass rund 20 % der weltweiten Emissionsminderungen bis 2050 durch CCUS kommen müssen.

Problem: Noch ist der Ausbau viel zu langsam. Weniger als ein Drittel der geplanten Projekte weltweit werden tatsächlich umgesetzt. Es braucht also Lösungen, die einfach skalieren und direkt anwendbar sind.