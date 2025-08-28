Wie ZeCarb CO₂ aus der Luft holt und fürs Klima nutzbar macht
Klimakrise? Kein Zukunftsszenario mehr, sondern harte Realität. Damit wir das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen bis 2050 erreichen, müssen die weltweiten CO₂-Emissionen drastisch sinken – und zwar jetzt. Klar ist: Allein mit Solar, Wind & Co. werden wir es nicht schaffen. In vielen Industrien wie Stahl, Zement oder Chemie fallen einfach Restemissionen an. Genau hier kommt eine Technologie ins Spiel, die immer mehr Aufmerksamkeit bekommt: Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).
Warum CCUS unverzichtbar ist
Selbst wenn wir unsere Energieversorgung komplett umbauen, bleiben CO₂-Quellen, die sich nicht einfach ausschalten lassen. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) müssen bis 2050 jährlich rund 1,2 Gigatonnen CO₂ abgeschieden werden, um klimaneutral zu werden. Der Weltklimarat (IPCC) und die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) rechnen sogar damit, dass rund 20 % der weltweiten Emissionsminderungen bis 2050 durch CCUS kommen müssen.
Problem: Noch ist der Ausbau viel zu langsam. Weniger als ein Drittel der geplanten Projekte weltweit werden tatsächlich umgesetzt. Es braucht also Lösungen, die einfach skalieren und direkt anwendbar sind.
Wie ZeCarb funktioniert
Genau da setzt ZeCarb von Messer Austria an. Der Name steht für Zero Carbon – und für ein Service, das CO₂-Abscheidung für Unternehmen greifbar macht:
- Abscheiden: CO₂ wird direkt dort eingefangen, wo es entsteht – etwa in Stahlwerken, Zementanlagen oder Kraftwerken.
- Aufbereiten: Das Gas wird gereinigt und verflüssigt, damit es transportfähig ist.
- Nutzen oder speichern:
- als Rohstoff für eFuels, nachhaltige Flugkraftstoffe oder die Chemieindustrie,
- oder dauerhaft in geologischen Formationen tief unter der Erde – also dort, wo die Natur schon seit Millionen Jahren Gasgemische sicher einschließt.
Wir sind dabei, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen aller Branchen ihren CO₂-Fußabdruck reduzieren, um globale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig neue Wachstumschancen zu erschließen. Mit unserem ‚Carbon Capture as a Service‘-Angebot unter dem Namen ‚ZeCarb‘ bieten wir Unternehmen und Kommunen eine Lösung, um ihre CO₂-Ziele aus wirtschaftlicher Sicht zu erreichen und ihrer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden."
ZeCarb: Klimaschutz mit Komplettlösung
Messer Austria deckt die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette ab – von der Technologie über Logistik bis hin zur Nutzung oder Speicherung. Unternehmen profitieren von einer schlüsselfertigen Lösung, die CO₂-Emissionen reduziert, ohne dass sie selbst neue Expertise aufbauen müssen.
Wir sind in der Lage, alle Bereiche der CCUS-Wertschöpfungskette für Kunden aus einer Hand abzudecken. Dank des neuen ZeCarb-Service können wir nun auch unsere bewährte CO₂-Rückgewinnungstechnologie im Rahmen der Carbon Capture Utilization & Storage einsetzen.“
Global erprobt, lokal relevant
Messer ist kein Newcomer: Über 90 CO₂-Anlagen weltweit sind bereits in Betrieb. Die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Rückgewinnung wird mit ZeCarb gebündelt – und damit für Industrien zur direkten Klimaschutz-Chance.
Fazit
Ohne CCUS geht es nicht. ZeCarb zeigt, dass CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung keine Zukunftsmusik ist, sondern heute schon Realität. Wer ernsthaft Klimaziele erreichen will, kommt an dieser Technologie nicht vorbei.