Wien Energie: Kosten für Fernwärme sinken spürbar

Derzeit werden die Jahresabrechnungen für die Heizperiode 2022/2023 an die 440.000 Fernwärme-Kund*innen im Großraum Wien verschickt. Das bringt gute Nachrichten: die Entlastungen kommen nun bei den Kund*innen an und die Fernwärme wird wieder günstiger.

Klärwasser, Mannerschnitten und Therme Wien: Fernwärme ist die Wärme der Zukunft

Das Wiener Fernwärmesystem zählt heute schon zu den Vorreiter-Modellen Europas und den umweltschonendsten Heizformen. Aktuell stammt gut die Hälfte der Wiener Fernwärme aus den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit Erdgas betrieben werden. Etwa ein Drittel kommt aus der Müllverbrennung, der Rest kommt aus industrieller Abwärme, Biomasse und Erd- und Umgebungswärme.

Bis 2040 soll die Fernwärme komplett klimaneutral sein. Dafür kommen vor allem Großwärmepumpen und Geothermie zum Einsatz. Wien Energie hat hier bereits große Leuchtturmprojekte gestartet. Ganz konkret nimmt Wien Energie noch in diesem Jahr die leistungsstärkste Großwärmepumpe Europas in Betrieb. Die Anlage nutzt die Abwärme aus der Kläranlage in Simmering und erzeugt in der ersten Ausbaustufe bereits klimafreundliche Fernwärme für umgerechnet 56.000 Wiener Haushalte. Auch die Abwärme der Waffelöfen der Manner-Fabrik oder das gebrauchte Badewasser in der Therme Wien werden bereits für die Fernwärme genutzt. Jede Quelle ist wichtig, um die Fernwärme künftig unabhängig zu machen.