youspi: World Usability Congress – wer hier fehlt, verliert den Anschluss

Produkte werden komplexer, Märkte schneller, Entscheidungen knapper – und genau das ist das Problem. Denn in dieser Welt zählt etwas mehr denn je: Benutzerfreundlichkeit. Wer heute nicht auf einfache Bedienung, sinnvolle Prozesse und echte Kundenerlebnisse setzt, verliert morgen seine Zielgruppe. Johannes Robier, Gründer von youspi und Initiator des World Usability Congress , hat das früh erkannt. Er bringt die klügsten Köpfe aus User Experience Design, Forschung und Wirtschaft zusammen – mit einer klaren Vision: Produkte, die Freude machen. Prozesse, die Menschen verstehen. Und Erlebnisse, die bleiben.

Ob Mittelständler oder Großkonzern – wer heute Produkte entwickelt, muss User Experience Design nicht nur verstehen, sondern leben. Der World Usability Congress (14.–16. Oktober 2025 in Graz) ist mehr als eine Konferenz. Er ist Bühne, Begegnungsraum und Denkfabrik in einem.

WUC25: Human Centred Strategy als Erfolgsfaktor

Johannes Robier ist nicht nur der Kopf hinter dem WUC, sondern international gefragter Berater, Speaker und kritischer Vordenker. Seine Projekte reichen bis zur NASA, seine Erkenntnisse fließen in Bücher, Trainings und Beratungen ein. Gemeinsam mit seinem globalen Netzwerk – der „League of Extraordinary Ladies & Gentleman“ – entwickelt er Strategien, die Produkte verbessern und Menschen begeistern. Sein Ziel: Weniger Frust. Mehr Freude. Und eine Welt, in der gute Gestaltung kein Luxus, sondern Standard ist.