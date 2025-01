Zukunft gestalten: Weiterbildung, die Karriere und Wandel vereint

Fach- und Führungskräfte erhalten in der WU Executive Academy alles, was sie benötigen, um die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Lebenslanges Lernen als Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg

Berufsbegleitende Programme der WU Executive Academy kombinieren wissenschaftliche Exzellenz mit direktem Praxisbezug. So ermöglicht der Bachelor of Science (CE) eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Spezialisierungen in Marketing & Sales, Risiko- & Versicherungsmanagement, sowie Logistik & Supply Chain Management. Besonders ist die Flexibilität: Beruf, Studium und Familie lassen sich optimal verbinden, während die Studierenden das Gelernte direkt im Job anwenden können.

Doch die Zukunft verlangt mehr als nur Fachwissen: Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und künstliche Intelligenz prägen bereits jetzt alle Branchen und Berufe. Die WU Executive Academy bietet daher maßgeschneiderte Programme, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.