15-Jährige twittert per Kühlschrank, weil Mutter ihr Handy konfisziert hat

Die Generation Z ist in Sachen Technologie nicht auf dem Kopf gefallen. Nachdem eine Mutter ihrer Tochter ein Handyverbot ausgesprochen und zudem all ihre anderen technischen Geräte konfisziert hatte, twitterte diese per Kühlschrank. „Ich rede mit meinem Kühlschrank, was zur Hölle“, schreibt das Mädchen auf Twitter. Das Beispiel der 15-jährigen Twitter-Nutzerin Dorothy zeigt, wie vernetzt junge Teenager in Sachen technologische Nutzung denken.

Brand beim Kochen

Begonnen hat die Geschichte, als die Mutter von Dorothy ihr vor zwei Wochen alle Geräte abgenommen und versteckt hatte. Sie hatte zuvor beim Kochen einen Brand ausgelöst, weil sie von ihrem Handy abgelenkt war. „Sie nahm mir mein ganzes Techzeug weg, damit ich meiner Umgebung mehr Aufmerksamkeit widme“, berichtet die 15-Jährige dem Guardian per iPad ihres Cousins.