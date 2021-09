350 Terabyte pro Sekunde: Google stellt transatlantisches Datenkabel fertig

„Grace Hopper“ ist in Großbritannien gelandet. Knapp ein Jahr nach seiner Ankündigung verbindet Googles neuestes Datenkabel New York an der US-Ostküste mit dem im Süden Großbritanniens gelegenen Bude und der spanischen Stadt Bilbao. Mit seinen 6.200 Kilometern Länge ist das gigantische Glasfaserkabel dazu in der Lage sein, pro Sekunde 350 Terabyte an Daten hin- und herzuschicken. Die superschnelle Glasfaser-Verbindung soll einen stabileren Datendienst für User*innen garantieren.