Autos auf brennendem Frachter sind 400 Millionen Dollar wert

Das Feuer auf der Felicity Ace lässt langsam nach. Seit vergangenen Mittwoch brennt der Autofrachter im Atlantik, nahe den Azoren.

Die geringere Intensität des Brandes liegt laut Expert*innen daran, dass es weniger gibt, was noch brennen könnte. Das lässt nur wenig Hoffnung, dass ein paar der fast 4.000 Autos an Bord unbeschadet sind.

Laut einem internen Mail von VW befanden sich 3.965 Fahrzeuge der VW-Gruppe auf dem Schiff, darunter Modelle von VW, Porsche, Audi, Bentley und Lamborghini. Porsche hat bereits bestätigt, dass 1.100 Modelle davon Porsches sind.

Laut dem Beratungsunternehmen Russel Group muss der VW-Konzern mit einem Verlust von mindestens 155 Millionen US-Dollar rechnen. Die gesamte Ladung des Schiffs sei 438 Millionen US-Dollar wert. Davon entfallen 401 Millionen US-Dollar auf die Fahrzeuge.

Schwierige Löscharbeiten auf hoher See

Das rund 200 Meter lange Schiff auf dem Weg von Emden, Deutschland nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island unterwegs, als das Feuer aus noch unbekannter Ursache ausbrach. Die 22 Besatzungsmitglieder waren von der Luftwaffe Portugals schon bald nach Ausbruch des Feuers in Sicherheit gebracht worden.

Drei Hochseeschlepper, unter anderem mit Bergungsexperten aus den Niederlanden, sollen nach jüngsten amtlichen Angaben am Mittwoch beim Transporter eintreffen. Man wolle versuchen, vor Abschleppen des Schiffes zu einem Hafen das Feuer unter Einsatz modernster Geräte auf hoher See zu löschen, erklärte João Mendes Cabeças, Hafenkommandant von Porto da Horta auf der Azoren-Insel Faial. „Im Moment liegt keine Umweltverschmutzung vor“, obwohl das Schiff große Mengen an Treibstoff und Autobatterien an Bord habe.