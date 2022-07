600-Millionen-Krypto-Hack begann mit Jobangebot

PDF mit Spyware

Es habe sogar mehrere Bewerbungsrunden gegeben, heißt es in dem Bericht, der sich auf anonyme Zeugen beruft. Am Ende wurde ein gefälschtes Angebot per manipuliertem PDF-Dokument übermittelt. Über das mit Spyware vollgepackte PDF ist es dann den Hacker*innen gelungen, in die internen Systeme von Sky Mavis einzudringen.

In der Folge konnten 4 der 9 Validator Nodes des Unternehmens übernommen werden. Die mehrheitliche Zustimmung dieser Nodes ist im "Proof of Authority"-Verfahren notwendig, um Transaktionen durchführen zu können.

Transaktionen im großen Stil

Mit 4 von 9 fehlte den Hacker*innen allerdings noch ein Validator Node. Der 5. Node konnte über die Axie-DAO (Decentralized Autonomous Organization) organisiert werden. Mit der mehrheitlichen Zustimmung der Validator Nodes war es den Angreifer*innen nun möglich, Transaktionen im großen Stil durchzuführen.

Das Unternehmen Sky Mavis wollte den Bericht über den Hack nicht kommentieren. In einem früheren Statement kündigte die Firma an, die Anzahl der Validator Nodes auf zunächst 11, später auf insgesamt über 100 erhöhen zu wollen. Außerdem wolle man seinen Nutzer*innen das abhandengekommene Geld erstatten.

