Die 77-jährige Ruby Johnson wusste nicht wie ihr geschah, als sie im Jänner vor ihrem Haus im US-Bundesstaat Colorado stundenlang in einem Polizeiauto festgehalten wurde. Von den Polizisten des Denver Police Departments erhielt sie weder eine Antwort noch ein Glas Wasser, das sie dringend brauchte, um ihre Medikamente einzunehmen.

Sie konnte lediglich beobachten, wie sich ein Einsatzkommando in ihrem Vorgarten in Stellung brachte. Später erfuhr sie, dass die Einsatzkräfte davon ausgingen, dass in ihrer Garage ein gestohlenes Auto parkte, in dem sich neben einem iPhone auch 6 Schusswaffen befinden sollten.

Klage eingereicht

Die Information hatte die Polizei über die Apple-Anwendung "Find My" am Smartphone des Besitzers des Autos. Nun reichte die pensionierte Postangestellte Klage gegen die Polizei von Colorado ein und fordert Schadenersatz.

Wegen einer illegalen Hausdurchsuchung auf Basis eines Durchsuchungsbefehls, dem fehlerhafte Ermittlungen zugrundelagen und der dazu führte, dass sie "schwere körperliche und seelische Qualen" ertragen musste, wie es in der Klageschrift heißt. Die illegale Durchsuchung habe Frau Johnsons Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in dem Haus, in dem sie 40 Jahre lang lebte, zerstört, heißt es in dem Papier weiter.