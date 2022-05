Polizei erschießt Ladendieb wegen Pokémon-Karten und Pizza

Zuvor wurden mehrere Polizeieinheiten zu dem Supermarkt gerufen, weil maskierte Personen mit einem Fahrzeug, dessen Kennzeichen verhüllt war, beobachtet wurden. Laut der Polizei war auf den Überwachungskameras des Supermarkt zu erkennen, dass 2 Männer das Geschäft mit einer Pizza und mehreren Packungen Pokémon-Karten verlassen haben, ohne dafür zu bezahlen. Sie haben die Sachen einfach in einen Einkaufswagen gegeben und sind damit zum Parkplatz gegangen.

In Florida wurde vergangene Woche ein Mann von der Polizei erschossen. Er hat angeblich eine Pizza und mehrere Pokémon-Karten aus einem Target-Supermarkt gestohlen. 2 weitere Personen wurden durch die Schüsse der Polizei verletzt.

Ladendiebe waren nicht bewaffnet

Einen Hinweis darauf, dass die mutmaßlichen Diebe bewaffnet seien, gab es nicht. Die Polizeibeamten haben versucht, die 3 Personen festzunehmen. Dabei sei die Situation eskaliert und 2 Polizisten haben das Feuer eröffnet, heißt es in mehreren Medienberichten. Einer der Männer starb im Krankenhaus. Die 2 anderen, 18 und 19 Jahre alt, wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sie wurden wegen Bagatelldiebstahls angezeigt.

Der zuständige Sheriff sprach den beteiligten Polizisten sein Vertrauen aus. Er sei sich sicher, dass die Kollegen korrekt gehandelt haben: "Dinge eskalieren. Das ist die reale Welt", wird er von einem lokalen Fox-News-Sender zitiert.

Pokémon wieder äußerst beliebt

Das Pokémon-Universum erfreut sich seit einiger Zeit wieder riesiger Beliebtheit, was einerseits mit dem 25-Jahre-Jubiläum und andererseits wohl mit der Pandemie zusammenhängt.

Die Nachfrage nach Pokémon-Karten überstieg in den vergangenen Monaten regelmäßig das Angebot, weshalb die Sammelkarten in oft vergriffen und ausverkauft waren. Gleichzeitig sind die Preise für besonders seltene Pokémon-Karten in die Höhe geschossen.

Erst vor einigen Wochen hat der YouTuber Logan Paul bei der Wrestlemania eine Pokémon-Sammelkarte im Wert von 5,3 Millionen US-Dollar als Glücksbringer um den Hals getragen. Von der Pikachu-Holo-Illustrator-Karte sollen weltweit nur 39 Exemplare existieren.