800 Dollar Strafe für Tesla-Hasser dank Dashcam-Video

Fahrer von großen Pick-up-Trucks scheinen aus irgendeinem Grund eine tief verwurzelten Abneigung gegenüber Tesla-Fahrern zu haben. So haben sie in der Vergangenheit etwa Ladestationen blockiert, oder sie mit Rußwolken eingenebelt. Nun sorgte ein weiterer Vorfall in Kanada für Aufsehen.

Ein Video-Mitschnitt der TeslaCam wurde vom betroffenen Elektroautofahrer auf YouTube geteilt. In der Beschreibung heißt es, der Truck-Fahrer ist zuerst dicht aufgefahren. Dann habe der dem Tesla-Fahrer den Mittelfinger gezeigt und ihn als “Tesla-Schwuchtel” bezeichnet. Anschließend hat er ein Rotlicht überfahren und verschwand.