90-jährige Japanerin hält sich mit Computerspielen fit

Eine 90-jährige japanische Gamerin hält ihre Hände mit Fingerübungen für ihre stundenlangen Videospiel-Einheiten fit. „Ich spiele leidenschaftlich gern jeden Tag Spiele“, sagte Hamako Mori. Mit dem Alter werde es immer schwerer, aber sie werde nicht aufgeben und trainiere daher ihre Finger mit speziellen Übungen.„Ich will gut spielen, egal wie alt ich bin“, sagte Mori. „Ich will so lange wie möglich weitermachen.“

Mori spielt täglich drei bis vier Stunden. Computerspiele seien eine „faszinierende Sache“ und die Kämpfe gegen ihre Gegner mit Schwert oder Waffe ein angenehmer Stressabbau. Seit 2014 hat sie einen eigenen Kanal der Video-Plattform Youtube, wo rund 300.000 Menschen der „Gamer-Oma“ folgen, Millionen Menschen haben ihre Videos geklickt. Pro Monat veröffentlicht sie drei bis vier Videos, auf denen sie beim Spielen oder in ihrem Alltag zu sehen ist.