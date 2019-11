A1 und Mastercard starten mit neuer Kreditkarte

In Österreich werden noch rund 80 Prozent der Einkäufe in Geschäften bar bezahlt. Christian Rau, General Manager von Mastercard Österreich, führt dies auch auf die im Vergleich zu anderen Ländern hohe Dichte an Bankomaten zurück - fast 8800 Stück stehen davon in Österreich. Zugenommen hat in den vergangenen Jahren aber auch die bargeldlose Kartenzahlung. Mit dem Ende April erfolgten Markteintritt von Apple Pay in Österreich erhielt auch das Bezahlen mit dem Handy einen kräftigen Schub. Detaillierte Zahlen würden von Apple auf Länderbasis zwar nicht bekannt gegeben, sagt Rau. Der iPhone-Hersteller habe aber den Markt für das mobile Bezahlen hierzulande vorbereitet: „Wir sind zufrieden. Man kann sagen, es ist ein Erfolg.“

Raus Firma Mastercard stellte am Dienstag gemeinsam mit der A1-Tochter paybox Bank eine neue Kreditkarte vor, die ab Anfang nächsten Jahres ebenfalls mit dem Apple-Bezahldienst verwendet werden kann. „Alles wandert auf das Handy, es ist nur logisch, dass das Bezahlen auch mit dem Smartphone und anderen mobilen Geräten möglich ist“, sagt der Mastercard-Österreich-Chef.

Karte und App

Die A1-Tochter will mit ihrer seit Anfang der Woche verfügbaren neuen Kreditkarte digitale Abläufe in den Vordergrund stellen. Gemeinsam mit der Karte wurde eine App veröffentlicht, auf der Zahlungen mit Fingerabdruck und PIN autorisiert werden können. Die App bietet auch eine Finanzübersicht in Echtzeit. Ausgaben werden dabei auch nach Branchen, vom Lebensmittelhandel bis zur Gastronomie, aufgeschlüsselt. Im Fall von Diebstahl oder Verlust kann die Karte über die App gesperrt und auch wieder entsperrt werden. „Man muss im Fall des Kartenverlusts nicht mehr bei seiner Bank anrufen, alles kann in der App abgewickelt werden“, erläutert paybox-Bank-Chef Matthias Stieber.