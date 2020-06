Adblock Plus bietet mit Maxthon werbefreien Browser an

Der umstrittene Online-Werbeblocker Adblock Plus bietet künftig zusammen mit dem Software-Unternehmen Maxthon einen eigenen Webbrowser an. Zunächst werde man die Software für Windows-PCs veröffentlichen, später auch für das Apple-Betriebssystem OS X, kündigten die Unternehmen am Mittwoch an. Der Browser soll automatisch „störende“ Werbung blockieren.

Als Erweiterung für die populären Browser Firefox und Chrome wird Adblock Plus bereits von vielen Millionen Nutzern eingesetzt. Die Software wurde nach Angaben des Unternehmens mehr als 300 Millionen Mal heruntergeladen.