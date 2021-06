Adblock Plus hebelt kurzzeitig Facebook-Sperre aus

Facebook zeigt seit einigen Tagen auch Adblocker-Nutzern Werbung an. Adblock-Plus-Entwickler Eyeo fand eine Lösung dagegen, doch Facebook schlug rasch zurück.

Anbieter von Werbeblockern bringen sich gegen die neueste Werbeoffensive von Facebook in Stellung. Nachdem das soziale Netzwerk angekündigt hatte, auf Desktop-Computern den Einsatz von Werbeblockern zu unterbinden, erklärte der deutsche Anbieter Eyeo am Donnerstag, die neueste Version von Adblock Plus heble diese Maßnahme aus.

Zugleich warnte die Firma, Facebook könne schnell zum Gegenschlag ausholen. "Es ist sehr gut möglich, dass Facebook Software-Code schreiben wird, der den Filter unbrauchbar macht - und dies kann jederzeit passieren", erklärte Adblock-Plus-Manager Ben Williams. Die Angelegenheit könne in ein wahren Duell zwischen Werbeblockern und Facebook ausarten. "Aber zumindest in dieser Runde des Katz-und-Maus-Spiels sieht es so aus, als ob die Maus gewonnen hat."