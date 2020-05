Amazon liefert Pakete mit der U-Bahn

Wer die New Yorker U-Bahn benutzt, trifft neuerdings immer häufiger auf schwer bepackte Zusteller mit Amazon-Paketen an. Wie die Financial Times berichtet, muss der Online-Händler auf die U-Bahn ausweichen, um seine garantierten Express-Lieferzeiten für Amazon-Prime-Kunden einzuhalten. In den USA garantieren diese in einigen US-Städten wie New York, Miami und Dallas die Lieferung von lagernden Artikeln in 60 Minuten bzw. zwei Stunden.