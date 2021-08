Amazon zahlt Kunden 10 Dollar für ihren Handabdruck

Der Online-Versandriese Amazon zahlt Kund*innen 10 US-Dollar, wenn sie ihm ihren Handabdruck zur Verfügung stellen. Damit könnten sie in den Ladengeschäften, die Amazon in den USA betreibt, kontaktlos zahlen.

Mit dieser Methode will der Konzern Missbrauch beim Bezahlen entgegenwirken. Zum Einsatz kommt der im Februar vergangenen Jahres in Seattle bereits eingeführte Handabdruck-Scanner Amazon One, der inzwischen auch in New York, New Jersey, Maryland und Texas getestet wird.

Muster der Handvenen werden eingefangen

Der Scanner fängt die sogenannten Minutien, also die Endpunkte der Hautrillen auf der Oberhaut ein, aber auch hypodermale Merkmale wie das Muster der Venen. Dieser Abdruck würde in Folge in der Cloud gespeichert und dazu verwendet, die Identität der jeweiligen Nutzer*innen, die sich in einem der Amazon-Geschäfte aufhalten, zu bestätigen. Auch soll der Abdruck mit dem jeweiligen Amazon-Account gekoppelt werden.

Laut Amazon würde ein Teil der anonymisierten Handabdrücke auch dazu genutzt, um die Technologie weiter zu verbessern. Diese biometrischen Daten würden auf unbestimmte Zeit gespeichert – es sei denn, ein/e Nutzer*in wünsche die Löschung, sofern keine Zahlungen mehr offen seien oder das Feature wird 2 Jahre lang nicht genützt.

Menschen verkaufen biometrische Daten zum kleinen Preis

Laut dem Sicherheitsexperten Albert Fox Cahn vom Surveillance Technology Oversight Project sei ein solches Vorhaben kritisch zu betrachten. „Es ist furchterregend, dass Amazon Menschen darum bittet, ihre Körper zu verkaufen, aber es ist noch schlimmer, dass Menschen dies für solch einen kleinen Preis tun“, sagt er gegenüber TechCrunch.

Ihm zufolge bieten biometrische Daten eine einmalige Chance für Unternehmen und Regierungen, Menschen permanent überwachen zu können. „Man kann seine Adresse ändern, man kann seine Sozialversicherungsnummer ändern, aber seinen Handabdruck kann man nicht ändern“, warnt er. Und je mehr Menschen derartige Taktiken normalisieren, umso schwieriger würde es, ihnen wieder zu entfliehen.